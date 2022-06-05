香港故宮開幕｜近千文物續抵港國寶首曝光　洛神賦圖北宋摹本登場

香港故宮文化博物館即將開幕，故宮博物院合共914件的外借藏品正陸續抵港。博物館於社交平台公開珍品裝箱運抵本港情況，又曝光部分將會於開幕展登場的藏品包括顧愷之洛神賦圖（北宋摹本）等。

館方更首度披露，屬「國寶」級別的一級文物共166件，佔外借展品總數18%，「大部分珍藏瑰寶更是首次在香港公開亮相」，另預告即將公布門票詳情。



香港故宮文化博物館於2016年12月落實建館，由馬會慈善信托基金捐贈35億元興建，前後歷時近六年，料將於今年7月開幕。(資料圖片)

近千件故宮珍藏陸續抵港，並已運抵博物館內。(香港故宮文化博物館FB專頁圖片)

香港故宮文化博物館於FB專頁發帖，指近千件故宮珍藏經已陸續抵港，並將於7月分階段展出914件來自故宮博物院的出境外借。館方指，這批珍貴文物種類豐富、名作雲集，是故宮博物院自1925年成立以來最大規模的藏品出境外借。展品精選自故宮逾186萬件藏品，「可謂千裡挑一，其中屬『國寶』級別的一級文物共166件，佔外借展品總數18%，絕大部分珍藏瑰寶更是首次在香港公開亮相。」

帖文又預告即將公布入場及門票資訊，「誠邀大家7月親臨香港故宮一睹文物之美。」館方更附上部分即將登場的外借藏品，包括顧愷之的《洛神賦圖》（北宋摹本）、清朝乾隆時期的乾隆款桐蔭仕女圖山子，以及元朝的朱碧山款銀槎。

博物館另出稿表示，該914件珍貴文物已獲中央政府批准赴港，將於今年7月在香港故宮開幕展中亮相，並涵蓋故宮博物院藏品的各大門類，有繪畫、法書、青銅器、陶瓷、金銀器、琺琅、玉器、漆器、玻璃、璽印、織繡、首飾、雕塑、圖書典籍、古代建築等，其中開幕展之一「國之瑰寶：故宮博物院藏晉唐宋元書畫」匯聚35件遠至唐宋時期的書畫經典名作，是近15年來故宮所藏古代書畫瑰寶最大規模的一次出境展覽。各文物將於5個開幕展陳列，當中以展示帝皇帝后朝夕活動的「紫禁一日：清代宮廷生活」數量最多，共319件。

館方指，914件文物在香港故宮的展期由一個月至超過一年不等。從文物保護角度出發，部分文物需要輪換展出。例如古代書畫等紙質或絹本文物，對光照、溫濕度十分敏感，展期只有一至三個月，部分文物展品在今次展出後，要回到故宮博物院休眠數年。

各展廳將展出故宮博物院合共914件的外借藏品。(香港故宮文化博物館提供)

其他已於官網曝光的精選藏品則包括清康熙或雍正時期的博古思幽《十二美人行樂圖》、元朝的「剔紅漆水仙花紋盤」及清乾隆時期的「乾隆款畫琺瑯八棱開光山水花鳥圖提梁壺」，另包括李嵩《花籃圖》及郎世寧《乾隆帝盔甲乘馬圖》等。

顧愷之《洛神賦圖》（北宋摹本）。(香港故宮文化博物館FB專頁圖片)

▼5月10日 香港故宮文化博物館首度開放予傳媒導覽▼



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