香港故宮開幕｜獲贈946件中國古代金銀器珍藏　開幕專題展有得睇

西九文化區今日（31日）公布香港故宮文化博物館獲夢蝶軒主人盧茵茵與朱偉基捐贈946件中國古代金銀器珍藏，成為香港故宮首批館藏之一。藏品涵蓋不同地區和民族特色，包括古代貴族的個人、馬匹及車輛等飾物，時代橫跨三千年，反映中原王朝與周邊遊牧民族的交通貿易和文化交往，部份將在今年的開幕專題展之一：「同賞共樂——穿越香港收藏史」展出。



▼夢蝶軒捐贈香港故宮珍藏▼



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香港故宮：藏品加深觀眾認識中華民族一體多元

夢蝶軒是次捐贈予香港故宮的古代中國金銀器合共946件，香港故宮指出，藏品涵蓋不同地區和民族特色，包括歐亞草原、青藏高原及中原地區，反映游牧文化和農耕文化的不同面貌；種類繁多，包括古代貴族的個人、馬匹及車輛等飾物，時代橫跨三千年。有關珍品反映中原王朝與周邊遊牧民族的交通貿易和文化交往，形容可「加深觀眾對中華民族一體多元的認識，為啟發研究和策劃提供新角度」。

香港故宮將在今年的開幕專題展之一「同賞共樂——穿越香港收藏史」展出是次捐贈的部份珍品，並將為這批藏品於2023年8月舉辦專題展覽。香港故宮表示已收到本港和歐洲博物館的借展請求，更見這批藏品的重要性。

香港收藏史展覽將展出青花瓷及名畫等

「同賞共樂——穿越香港收藏史」是首個回顧香港收藏史的大型展覽，香港故宮表示，展覽透過一百餘件展品，細述香港一個多世紀的中國藝術收藏活動。達文堂藏品主人陳永達捐贈的兩件青花瓷、懷海堂藏品主人鍾棋偉捐贈的12件青花瓷、香港著名的藝術家和建築師馮永基捐贈的水墨畫作《千秋》，以及胡始康捐贈其先父、民國時期廣東著名畫家胡藻斌的30幅畫作，也會有的在展覽展出。

政府今日在禮賓府舉行捐贈儀式，由特首林鄭月娥主禮，向盧茵茵與朱偉基頒發感謝狀，表彰二人的善舉。香港故宮文化博物館董事局主席陳智思及副主席李焯芬、署理民政事務局局長陳積志、西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀及香港故宮文化博物館館長吳志華博士等出席。

夢蝶軒主人：為收藏找到一個完美理想歸宿

林鄭月娥表示，對香港故宮獲贈珍品十分欣慰，作為香港故宮的促成者，能夠以特首身份代表博物館接收這批藏品，「更是我個人的畢生榮幸。」這次厚贈將令香港故宮在開館之初已可以成為同類收藏中的頂尖博物館，為籌建世界一流的收藏奠定良好根基。陳智思表示，香港故宮在短短半年間已接受多批珍貴文物藝術品的捐贈，反映博物館的願景深受公眾支持，希望未來有更多收藏家響應善舉，支持博物館推動公眾對中華藝術和文化的研究和欣賞。

夢蝶軒主人盧茵茵表示，能夠為這批心愛的收藏找到一個完美理想歸宿，實在無比感恩。「我們深信這批捐贈藏品能配合香港故宮文化博物館實踐其願景，結合博物館的環球視野，令中國文化藝術發揚光大，為全球觀眾作更深、更遠的分享。」