香港故宮開幕｜參觀全館成人120元冠絕三地　中港台故宮收費一覽

將於今年7月2日開幕的香港故宮文化博物館公布入場票價詳情，成人標準票價為50元，若要同時參觀特別展覽，收費則為120元，7至11歲兒童、全日制學生、60歲或以上長者等則享半價優惠。開幕首12個月內，公眾逢周三可經網上預約，免費進場參觀。

綜觀兩岸故宮，其門票收費機制各有不同，北京故宮按季節及展館區域定價，旺季進場為60元人民幣（約70.8港元）；台北故宮博物院則按身份收費，當地居民票價為150元新台幣（約40港元），外籍遊客門票則貴逾倍。兩個故宮同設半價門票優惠，另設指定群組及日子免費參觀。



香港故宮文化博物館於2016年12月落實建館，由馬會慈善信托基金捐贈35億元興建，前後歷時近六年，將於今年7月開幕。（資料圖片）

北京故宮博物院按季節收費，每年四月至十月屬於旺季，大門票定價為60元人民幣，其餘淡季月份則為40元。（資料圖片）

翻查資料顯示，北京故宮博物院按季節及展館區域收費，每年4月至10月屬於旺季，大門票定價為60元人民幣，其餘淡季月份則為40元。參觀珍寶館及鐘表館票價則為10元。

北京故宮另設優惠門票，學生、領社會保障金人士及年逾60歲長者可享半價。残疾人士、18歲以下中國公民包括港澳台及獲得永久居留權的外國人，以及退休幹部等，則可免費進場。每年婦女節、兒童節及建軍節，所屬特別群組亦可免費參觀。

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台北故宮博物院主要按身分收費，本地人及持國際學生證者票價為150元新台幣（約36.7港元），外籍遊客門票索價350元新台幣（約92.59港元）。（資料圖片）

至於台北故宮博物院，則主要按身份收費，當地人及持國際學生證者票價為150元新台幣（約40港元），外籍遊客門票索價350元新台幣（約93.4港元）。另當地學生，及18歲以下、残疾人士及其一名陪同者（不分國籍）免費進場，年逾65歲本地長者平日免費，假日則設「敬老優惠參觀券」，收費為75元新台幣（約20港元）。

位於台南的故宮南院，票價機制則較簡單，當地人及外籍遊客劃一為150元新台幣（約40港元），其餘則與故宮台院一樣。

台北故宮每年均設多個免費開放日，進場免收門票。（資料圖片）

台北故宮每年均設多個免費開放日，包括元旦、元宵節、國際博物館日、世界觀光日、「雙十節」及台灣文化日。另設參觀套票，連同台北101觀景台聯券合共820元台幣（折合約218.95港元）。



同樣位於西九文化區內、於去年11月開幕的M+，則於首年免費開放，隨後成人入場費為120元，兒童、全日制學生、殘疾人士及其陪同者、60 歲及以上長者，可享半價優惠，6 歲及以下兒童則免費入場。

M首年免費開放，隨後成人入場費為120元。（資料圖片）

西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀早前表示，有別M+擁自家藏品，香港故宮涉文物保險費等開支，財政壓力較大，故將會收取入場費，預告會於本月底或下月公布。

不過，疫情肆虐逾年，兩個故宮亦陷營運危機，門票收入明顯放緩，台灣故宮北院2019年錄得約8.5億元新台幣（約2.36億港元），2020年則因疫情所限，縮減至1億元新台幣（約2,777萬港元），去年首8個月則僅得1,900萬元新台幣（約528萬港元），3年間暴跌逾九成。

參觀人次方面，故宮北院去年一到八月有近23萬人次造訪，南院同期則有約35萬人次到訪，相較2019年南北兩院合共全年近490萬人次，相距甚遠。

▼5月10日 香港故宮文化博物館首度開放予傳媒導覽▼



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▼5月10日 香港故宮文化博物館首度開放予傳媒導覽▼

