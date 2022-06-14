消費券｜張欣宇形容專才收「心意」感鼓舞　剔除永久離港人士合理

【消費券第二期 / 支付平台 /轉會/專才 /PayMe / BoC Pay /八達通 /八達通上限/Alipay HK 支付寶 /WeChat Pay/Tap & Go】第二階段5,000元消費券8月7日發放，今次新增容許「有條件成為香港永久性居民」人士可領取半額消費券，而永久或有意圖永久離開香港則被「踢出局」。



立法會議員張欣宇今（14日）於電台節目表示，政府容許「有條件成為香港永久性居民」領消費券是對來港專才表達歡迎的心意，消息公布後，他得悉不少海外及內地在港人才均感鼓舞：「佢哋未必需要幾千蚊，但係可以表達政府歡迎，對人心亦都有好的幫助。」他又認為，剔除永久離港或有意圖永久離港人士領取資格亦屬合理，因消費券作用是刺激本地消費：「再派埋畀佢係講唔通，但需設機制予因各種原因暫未能返港人士作解釋。」



▼第二期$5000消費券Q&A▼



+ 2

立法會議員張欣宇 (資料圖片)

擴大派發具正面作用 張欣宇：專才未必需要幾千蚊 但可表達政府歡迎佢哋

本身是「港漂」的張欣宇表示，今次消費券是全港大規模派錢，過去有與財政司司長討論，認為擴大派發消費券有正面作用：「雖然來港讀書學生或專才未必需要幾千蚊，但係可以表達政府歡迎，對人心亦都有好的幫助。」

「有條件成為香港永久性居民」毋須僅限中國籍

張指，由於消費券非以福利角度派發，故毋須僅限制中國籍，同意外國人亦同可領取，過往來港專才未納入領取範圍，今次則對他們帶來鼓舞：「拎唔到都有聲音，但普遍都係平靜，因為明白係政策。」

入境處批簽證已把關 毋須就專才申領消費券設審查關卡

他認為，來港專才以簽證來港，有足夠留港動機，且入境處批續簽時已有把關，故毋須設審查關卡，但他同意領取者需要和本港有聯繫及建設，惟來港年期上未必需設限。

今次消費券新增限制條件，永久離開香港或有意圖永久離港的人士不合資格領取，他認為若相關人士決意永久離港，剔除領取亦屬合理，但由於消費券屬「畀大家開心的事情」，故毋須嚴格設限，惟若其有明顯離港表徵例如即將移民或提早領取強積金，則應有所限制，惟需設機制，予因各種原因暫未能返港人士作解釋。

被問到離港人士過去有納稅，此舉會否不近人情？他指，消費券作用是刺激本地消費，若其主動斷聯繫，「再派埋畀佢係講唔通。」他又指，得悉早前有離港人士經朋友領取消費券後套現，認為有關行為已違政策原意。

▼4月7日 消費券派發首日電器店現爆買潮▼

