訪客不出示身份證物管公司拒放行　私隱專員籲致電住戶確認

私隱專員公署昨（13日）公布調查報告，有四間物業管理公司違反《私隱條例》，包括有物業管理公司強制要求外賣員出示身份證登記，否則拒絕進入大廈。



私隱專員鍾麗玲今接受港台《千禧年代》訪問時稱，物管公司應提供另一較低侵犯性的方式供外賣員或訪客登記，例如檢查工作證或致電業主確認；香港物業管理公司協會前會長陳志球則指，物管公司不會強行登記身分證資料，如有需要僅會抄錄部分號碼，隨後亦會銷毁。他又提到，部分住宅的業主立案法團會基於保安理由，即使已致電住戶確認訪客身分，仍需登記其資料，但一般而言，同樣不可超逾《私隱條例》範圍。



另外，私隱專員鍾麗玲又指，有涉事物管公司未獲業戶同意使用其個人資料，並於公共告示版不必要披露；亦有物管公司處理投訴時不必要將事主電話披露予第三方，有物管公司則以共用表格作派口罩登記，並隨便放於保安桌上，途人可隨意查看；另有物管公司要求到訪外賣員必須出示身分證，且不接受其他證明文件，投訴人最終被拒進入大廈，該個案違反《私隱條例》有關收集個人資料的規定。

有管理公司在公共地方張貼告示，上面載有48名業主全名、地址及未繳金額。（私隱公署圖片）

物管需提供另一侵犯私隱程度較低選擇

她提到，明白業界需處理大量資料，應更小心處理，私隱公署有與物業管理監管局保持聯繫，得悉對方已發出業務守則，另署方亦有出版《物業管理界別指引》，認為大部分業界已「做得唔錯」，但部分個案可做得更好。以登記身分證為例，她稱理解物管公司基於保安理由查看非住戶身份證，但此前需提供另一侵犯私隱程度較低的選擇，例如可出示工作證、卡片或工作證明等，或要求致電住戶確實身分，若不可行，始可登記號碼。

香港物業管理公司協會前會長陳志球則表示，物管公司有培訓如何處理個人資料，一般而言，不會強行登記訪客的身分證，只要出示及登記可證明身分文件即可，例如駕駛執照或工作證等，若訪客僅持有身分證，則只會登記其部分個人資料，「都唔會抄晒佢所有號碼」，且物管公司亦會於收集後在合理時間內銷毀。他又提到，疫情期間亦有不少外賣員上門送遞，由於他們多數駕駛電單車，故出示駕駛執照可證明身分。

他又提到，物管處致電住戶確認訪客身分亦是另一可行處理方法，若獲確認即獲放行，亦未必會抄錄其個人資料，惟亦有例外，因保安理由，部分住宅的業主立案法團會要求一併登記該訪客資料，但一般而言，同樣不可超逾《私隱條例》範圍。