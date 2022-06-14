中度智障男認向警擲汽油彈　父母雙亡望與婆婆兩弟團聚　周五判刑

中度智障男前年7.1遊行時向警員方投擲汽油彈被捕，他今（14日）在西九龍法院開審（暫代區院），承認一項罔顧生命是否會受到危告而企圖縱火。他的律師求情時透露，智障男在其父親的回收場工作惟其父親在他還柙期間工業意外逝世，他在內地服刑的母親也過身了，希望法庭能讓他早日出獄，與其外婆及兩弟團聚。暫委法官香淑嫻卻指，被告投擲汽油彈時有特定目標，有機會導致其他人受傷，行為罔顧後果，將被告還柙至6月17日判刑。



被告李培浩（26歲），承認罔顧生命是否會受到危告而企圖縱火罪，指他於2020年7月1日，在旺角彌敦道636號地下附近，無合法辯解而企圖用火損壞一輛登記號碼為AM6252的警車，意圖損壞該財產，及罔顧他人的生命危害。被告另面對的屬交替的縱火罪，及管有物品意圖摧毀或損壞財產，則分別獲下令毋須處理或存檔法庭。

對母親情況未清晰認知

辯方律師求情指，被告是中度智障人士，對法律程序難以理解，他在還柙期間認真思考，明白到罪行嚴重性，希望能儘早服刑完畢，與年逾70歲的婆婆及2名弟弟團聚。律師又透露，被告被捕前在父親的回收場工作，但父親在其還柙期間因工業意外死亡，他早前在內地服刑的母親現亦離世，惟被告對母親的情況未有清晰認知。

被告所擲汽油彈未成功點燃

案情指，案發當晚11時23分，一名警員在停泊在彌敦道的警車內，目睹戴著黑色面罩，穿著黑衣褲的被告，在行人路手持一個燃點着火的汽油彈，之後更衝上前，將汽油彈擲向另一輛警車的方向，燃著的布條及汽油彈分離跌落在彌敦道馬路的左二線，未能成功點燃。被告見罷立即逃跑，警員則下車追捕。

警誡下稱汽油彈自己整

被告跑近亞皆老街與西洋菜街南交界時，警員拉住被告的膊頭，被告反抗卻與警員雙雙失平衡跌倒。警員最後成功截停被告，在其身上搜出一支樽口塞布條及內有液體玻璃樽、兩個橙色打火機等物。被告在警誡下稱：「啲汽油彈我自己整嘅，諗住用嚟掟警車。」

案件編號：DCCC 913/2020