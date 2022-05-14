新冠疫苗｜老婦接種後差點要洗腎？現血尿、四肢浮腫4徵狀快求醫

注射COVID-19疫苗會不會有副作用？台灣彰化縣60歲陳姓婦女、45歲李姓婦女在注射後約兩個月，各自出現泡泡尿、水腫、血壓異常上升等症狀，確診為「A型免疫球蛋白型」急性腎絲球腎炎。



台灣衛福部彰化醫院副院長陳殷正今天表示，注射COVID-19疫苗後要注意水腫、泡泡尿、血尿、血壓異常上升等4種症狀，可能是少見的腎臟併發症。

陳殷正說，這兩起個案的共通之處是不久前打過新冠肺炎疫苗，陳婦只注射一劑BNT、李婦完整注射三劑莫德納，都屬於mRNA疫苗，而根據患者的切片結果，都是和免疫反應有關的「A型免疫球蛋白型」腎絲球腎炎，兩名患者懷疑是疫苗引起的免疫反應。

相關文章：Omicron｜沒確診也有新冠後遺症？長新冠徵狀 長者比青年嚴重

+ 6

陳姓婦女罹患類風濕關節炎，長期在免疫風濕科就診追蹤，病情穩定，日前發現雙小腿及腳掌有水腫現象，尿尿冒泡，因身體沒有不舒服就沒理會，過了幾周水腫也沒消退才就醫，抽血發現腎絲球過濾率竟僅有10（正常值100~120），和她兩個月前的免疫風濕科門診檢驗數值60相比，腎功能急遽衰退，差一點需要洗腎。

45歲李婦有腎臟病史，因血尿、泡泡尿和血壓異常上升，就醫後也確診為「A型免疫球蛋白型」腎絲球腎炎，治療後已回穩。陳婦雖同樣發生A型免疫球蛋白型的腎絲球腎炎，造成急性腎損傷，經過緊急治療也腎功能慢慢回穩。

相關文章：Omicron｜提升免疫力對抗疫情！營養師推介3飲食選擇4營養素補充

+ 9

黃耀宣說，國際醫學期刊曾發表疫苗副作用的論文，急性腎絲球腎炎病例在全球都有，但比例很低，出現症狀就及早治療的結果都還不錯，市民不用過度擔心，整體而言，施打疫苗還是必須的，畢竟發生較大副作用的比例很低。

黃耀宣又說，腎絲球腎炎是以腎絲球損害為主的發炎反應，「A型免疫球蛋白型」是最常見的一種，可能原因是某些不明機轉或免疫性因素造成，當腎絲球被破壞後，導致大量的蛋白質進入腎小管，使得尿液呈現泡沫狀，被稱為蛋白尿，俗稱為泡泡尿，可能併隨出現臉部及四肢浮腫、血尿、高血壓等4種常見症狀。

延伸閱讀：

泰國5/1起取消入境旅客PCR檢測 不需出示到達前陰性證明

何美鄉：不完全接種疫苗者 中重症機率是打完3劑的4倍以上

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】