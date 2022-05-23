美國Jif三款花生醬疑受沙門氏菌污染　食安中心籲停止出售及食用

食物安全中心今日（23日）公布，美國品牌Jif的Creamy Peanut Butter樽裝及杯裝，和Crunchy Peanut Butter樽裝花生醬可能受致病菌沙門氏菌污染，產品於美國肯塔基州列星頓的工廠生產，批次編號為1274425到2140425，中心呼籲市民不要食用，業界如持有受影響產品，應立即停止使用或出售。



Jif Creamy Peanut Butter。（互聯網）

疑受沙門氏菌污染的花生醬為美國品牌Jif的Creamy Peanut Butter，每樽淨重454克，食用期為2023年11月12日、2024年1月7日、2024年1月8日及2024年2月11日；同款Creamy Peanut Butter Portion Control Cup，每杯淨重21克，食用日期為2022年10月13日、2022年11月5日及2022年11月21日。

Jif Crunchy Peanut Butter。（資料圖片）

另一款同為Jif品牌的Crunchy Peanut Butter，每樽淨重454克，食用日期為2023年11月16日、2024年1月16日及2024年2月7日。

Jif Crunchy Peanut Butter 。（互聯網）

批次編號為1274425到2140425

食安中心發言人表示，中心透過食物事故監測系統，得悉美國食品藥品監督管理局及加拿大當局分別發出通告，指部分Jif花生醬產品因可能受沙門氏菌污染而正在當地回收。受影響產品在美國肯塔基州列星頓的工廠生產，批次編號為1274425到2140425，均以425結尾。

彩協有限公司有進口問題批次

中心已聯絡本地主要進口商和零售商跟進，並接獲進口商彩協有限公司通知，指曾進口上述受影響產品到本港。有關進口商已將受影響產品停售及下架，並主動展開回收。市民可於辦公時間致電其熱線2898 3252，查詢有關產品的回收事宜。

發言人續指，感染沙門氏菌可引致發燒及腸胃不適，例如嘔吐、肚痛及腹瀉等。這類致病菌對嬰幼兒、長者及免疫系統較弱的人，可能會有較嚴重的影響，甚至可引致死亡，呼籲市民如購入上述受影響產品應停止食用，業界如持有有關產品，亦應立即停止使用或出售。