香港故宮開幕｜開賣實測　有個伏位要留神　開幕月周三免費飛換罄

香港故宮文化博物館將於7月2日向公眾開放，開幕展首四星期共有約14萬張門票，今早（14日）早上10時起公開發售，當中八成門票（包括逢周三的免費門票），公眾可透過香港故宮網站、西九文化區網站，或「西九文化區」手機應用程式購票，名額先到先得。至下午，售票系統顯示開幕首月、即7月份的逢周三免費參觀門票已額滿。



記者今早9時45分鐘登入網站，前面已有逾千人在排隊輪候，預計要等超過20分鐘才能成功進入香港故宮文化博物館網頁，其後被要求註冊賬戶、完成登記後，又要多排一個多小時，才能進入購票網頁，購票之路並不容易。



．香港故宮文化博物館網站

．西九文化區網站

▼5月10日 香港故宮文化博物館首度開放予傳媒導覽▼



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《香港01》記者在上午10時前已登入購票網站，當時已有逾千名市民在網上排隊，網頁顯示前面排隊用戶人數、預計到達網站時間，以及預計需要等待時間，即使離開頁面，亦不會失去在隊伍中的位置。

成功註冊西九文化區賬戶後由頭排過 按購票選項無反應

記者在上午10時25分成功進入香港故宮文化博物館網頁，被要求登入或註冊MyWestKowloon賬戶，如需建立賬戶，要再填寫個人資料。但是，即使記者一分鐘內完成註冊程序，頁面又重返排隊頁面，顯示前面仍有超過2000人排隊等候，預計仍要多一個多小時，才能進入購票網頁，並提醒稍後請於半小時內完成交易，否則需要重新排隊。

記者在上午11時許成功進入另一頁面，但只看見「購物車是空的」字眼，按「購票」選項亦無反應；如按「購票指南」或其他選項，又被轉到排隊等候進入香港故宮文化博物館網頁的頁面。

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西九文化區網站購票較流暢

記者亦嘗試透過西九文化區網站購票，顯示「現時網上售票及預約系統人流較多」，提醒排隊期間勿重新整理或關閉瀏覽器，否則現時等候的位置將會被取消。購票網站終在12時許成功登入，7月6日的免費標準門票已顯示未能提供，7月13日部分時段顯示尚餘少量門票或未能提供，其後兩個周三則所有時段仍可選擇。選擇時段後，可選擇門票種類（例如成人、小童、全日制學生等）人數，加入購物籃後，購票程序大致已完成。

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今早10時起公開發售或預約首四星期約14萬張門票

香港故宮文化博物館開幕首三個月不設現場售票服務，連同首年12個月逢周三的免費門票，開幕展首四星期約14萬張門票，今日上午10時起公開發售或預約。門票發售採取分流安排，當中八成門票（包括逢星期三的免費門票）會透過西九文化區中央票務平台發售或預約。其餘兩成門票，則可經香港故宮的三個票務夥伴Klook、香港中國旅行社及飛豬旅行的網上平台購票。

▼5月10日 香港故宮文化博物館首度開放予傳媒導覽▼



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標準門票



．訪客可憑此門票參觀展廳1至展廳7的專題展覽

．成人門票50元、特惠門票25元

．從開幕日起計12個月內，展廳1至展廳7逢周三開放予公眾免費入場參觀，惟入場者仍須透過網上預約。如欲參觀特別展覽（展廳8及展廳9），訪客須購買特別展覽門票入場

特別展覽門票



．訪客可憑此門票參觀專題展覽（展廳1至展廳7）及特別展覽（展廳8至展廳9）

．成人門票120元；特惠門票60元（持此票者免收標準門票費用）

特惠門票適用於全日制學生、7歲至11歲小童、60歲或以上長者、殘疾人（與一名同行照料者）與綜援受助人；6歲或以下小童、香港故宮之友會員和贊助人免費入場。

購票詳情（香港故宮博物館文件）。

▼6月7日．西九文化區公布香港故宮7月2日開幕▼

