消委會｜Donki方包脂肪與糖最高　最貴嵜本總分低過最平生命麵包

三文治及多士等均是不少人早餐之選，當中方包則是不可或缺的材料。消費者委員會測試28款預先包裝白方包和麥方包樣本，當中全部樣本沒有檢出四種霉菌毒素，均可安全食用。不過消委會發現，近一半樣本的營養素標示值與測試結果的脗合度不符相關指引的要求，當中85°C的純白方包飽和脂肪酸檢出量比標示值高90.7%。



另外，在全部樣本中檢出總脂肪含量最高的樣本為Don Don Donki的方包，與總脂肪含量最低的樣本simplylife，相差近10倍。在評分方面，每片零售價最貴的樣本為嵜本高級Shokupan專門店，一片售26元，評分有四分；而最便宜樣本為嘉頓生命麵包，每片售價只為1元，評分達4.5分。評分最高的則為Bread Pantry的Rustic White Sourdough，獲滿分5分。



消委會指，雖然測試中沒有樣本屬於高鈉、高脂或高糖，不過樣本的整體平均鈉含量較四年前的非預先包裝方包測試為高。測試中檢出鈉含量最高的樣本為simplylife原味T65方包，每100克已含567毫克。消委會推算，吃兩片相關樣本所攝入的鈉，已佔世衞建議一般成人每日攝取上限逾兩成，如製作三文治並配以芝士或火腿等較高鈉的食物，消費者便會在不知不覺間攝入更多鈉。

糖含量方面，較高的兩款樣本包括為嵜本高級Shokupan專門店和Don Don Donki，每100克檢出的糖含量分別為8.7和9.7克。食用一片上述兩樣本的方包，分別會攝入9.1和7.0克糖，達五歲兒童攝取上限約26.1%和20.1%。消委會指，如果再於麵包上塗上含大量添加糖的果醬，便會不知不覺攝入更多游離糖。而經常過量攝取游離糖會增加超重和患肥胖症的風險，亦會增加蛀牙的機會。

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消委會測試28款預先包裝白方包和麥方包樣本，當中全部樣本沒有檢出四種霉菌毒素，均可安全食用。（消委會提供）

標籤資料方面，消委會指是次研究的全部樣本均為預先包裝的烘焙食品，不過Paper Stone Bakery、simplylife、麵包新語BreadTalk和太子餅店的包裝上卻未有成分表。另外，有九款樣本所標示的某些營養素含量與檢測結果的差異超出指引的規管容忍限，當中85°C的純白方包飽和脂肪酸檢出量比標示值高90.7%，而嵜本高級Shokupan專門店的飽和脂肪酸檢出量亦比標示值高41.9%。

另外，85°C、crostini全麥麵包及英王麵包A-1 Bakery去皮麥方包的膳食纖維標示值均高於每100克6克，達「高纖」的定義。不過測檢結果顯示三款樣本的檢出量比標示值分別少63.6%、59.0%和41.6%。

（消委會提供）

消委會又表示，測試結果反映無論是膳食纖維，或礦物質鐵、銅、鋅和鎂，麥方包的平均含量均比白方包高。14款麥方包樣本的平均膳食纖維含量為每100克4.5克，14款白方包樣本則為2.3克，相差近1倍。礦物質方面，每100克麥方包的平均鐵含量比白方包高122%。

消委會提醒，市民食用方包時可嘗試較為健康的配搭，例如用兩片麥方包，加上一隻炒蛋，以及少許蕃茄和西生菜，製成「雞蛋雜菜三文治」，以代替奶油多士等較高糖和高脂的食品。另外，消委會建議市民每次只購買足夠分量的麵包，不要囤積，以免變質或發霉。