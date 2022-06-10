屯馬線︱宋皇臺站擬建行人天橋駁北帝街　政府今刊憲料2026年竣工

港鐵屯馬線宋皇臺站啟用將近一年，該站因工程期間發現考古遺迹，原屬於車站C出口連接北帝街及車站的行人隧道，未能按原計劃建造。港府今日（10日）刊憲，公布該站修訂方案，港鐵建議改以行人天橋連接北帝街與宋皇臺站，以原址保留施工期間發現的宋元遺蹟。

天橋建造工程將會在沙中線鐵路方案修訂獲批後盡快展開，預計於2026年初竣工。根據《鐵路條例》，公眾有權於即日起至8月9日期間提出反對意見。



港鐵早前向九龍城區議會提交擬建連接北帝街與宋皇臺站的行人天橋概念圖。 （九龍城區議會文件圖片）

港府發言人表示，鑑於宋皇臺站建造工程期間的考古發現，政府決定將大部分遺蹟予以原址保留，包括擬建的宋皇臺站至北帝街的行人隧道及附近的遺蹟。行人隧道的走線因而受到嚴重影響，需要另覓合適的替代接駁方案。

發言人續指，港鐵一直探討其他對考古遺蹟影響較輕微的行人通道方案。經詳細研究後，港鐵建議以行人天橋連接北帝街與宋皇臺站，以期盡快完成有關行人通道，方便附近居民前往車站。今日刊憲的修訂，是就採用上述行人天橋方案連接北帝街與宋皇臺站而修訂沙中線鐵路方案。

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政府和港鐵公司早前已就擬建行人天橋方案諮詢九龍城區議會，亦與不同地區團體及人士就該行人天橋的建議及關注事項會面及交流。擬建行人天橋的建造工程會在沙中線鐵路方案的修訂獲得批准後盡快展開，預計於2026年初竣工。

港鐵早前向九龍城區議會提交擬建連接北帝街與宋皇臺站的行人天橋概念圖。 （九龍城區議會文件圖片）

港鐵早前向九龍城區議會提交擬建連接北帝街與宋皇臺站的行人天橋概念圖，以及其設計初稿及走線。 （九龍城區議會文件圖片）

根據《鐵路條例》，由今日至8月9日期間，公眾有權就今日刊憲的沙中線鐵路方案的修訂項目提出反對。任何有可獲得補償權益的人士均可根據該條例的規定申索賠償。

市民可於辦公時間內，前往中西區民政諮詢中心、九龍城民政諮詢中心、九龍東區地政處及九龍西區地政處，查閱該鐵路修訂方案和修訂圖則。

公眾可向路政署鐵路拓展處購買上述修訂方案及修訂圖則，詳情可致電2762 3976向該署查詢。修訂方案及相關圖則的電子版本可於路政署網頁瀏覽。