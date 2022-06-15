強制檢測︱涉35處所　6.11中午光顧太古廣場Starbucks要核酸檢測

政府晚上（15日）更新強檢公告，今日有35個處所上榜，較昨日少，當中有8間食肆，包括金鐘太古廣場Starbucks、大角咀角祥街志光麵檔、長沙灣宇晴匯名門壹號等；培正中學6學生光顧後爆疫的何文田太平道食美軒也納入強檢名單，涉及日期和時間為6月10日晚上19:00至21:00。



住宅方面則有27幢，包括尖沙咀君臨天下3座、紅磡海濱南岸1座、元朗Grand Yoho 8座及觀塘順利紀律部隊宿舍6座等。



食衞局今晚公布的強制檢測公告包括8間食肆，其中金鐘太古廣場Starbucks的指明日期及時間為6月11日下午12時45分至1時45分，該時段曾到訪者需於明日或後日（16日至17日）接受酸檢測；培正中學田徑隊6人在聚餐後確診的何文田太平道食美軒，涉及日期和時間為6月10日晚上19:00至21:00，同場尚有64人。

另外六間上榜食肆為大角咀角祥街志光麵檔、長沙灣宇晴匯名門壹號、荔枝角曼坊意樂餐廳、屯門富健花園成仔記粉麵餐廳、沙田駿洋邨駿洋商場新明苑海鮮酒家和牛頭角淘大商場海港酒家。曾於指定時間到訪以上食肆的市民都需於6月16日至17日期間接受強檢。

▼6月15日強制檢測公告▼



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荃灣海之戀愛炫美及元朗Grand Yoho各一幢上榜

住宅方面，共有27幢大廈上榜，曾於6月9日或10日，至15日曾身處於指明場所超過兩小時便須於明日或後日進行強制檢測。

上榜大廈當中新界佔12幢，包括元朗Grand Yoho 8座、東涌映灣園映濤軒6座、荃灣海之戀愛炫美2A座、屯門悅湖山莊6座、將軍澳新都城都會豪庭4座等。

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九龍站君臨天下和漾日居各一幢居民需強檢

九龍區亦有10幢大廈上榜，包括同在九龍站上蓋的君臨天下3座和漾日居2座，以及紅磡海濱南岸1座和觀塘順利紀律部隊宿舍6座等；而港島區則增加5幢大廈入榜，分別為柴灣杏花邨33座、鰂魚涌南豐新邨1座、北角天后廟道43-45號景愉居、西營盤高街124-126號紹德樓及香港仔石排灣邨碧銀樓。

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