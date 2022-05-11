香港故宮開幕｜嚴迅奇親解設計背後　呼應紫禁城　冀比肩羅浮宮

座落於西九文化區的香港故宮文化博物館，料於今年七月開幕。這個由本港知名建築師嚴迅奇操刀設計的新文化地標，外觀及格調均揉合傳統與摩登，遙距呼應紫禁城的紅牆黃瓦與藍天；館內佈局則向高空發展，傳承故宮中軸線精粹。嚴迅奇接受專訪時表示，土地限制及時間緊迫是項目兩大挑戰，且需顧及其與周邊環境的自然融合，他期望入場觀眾樂在其中，亦盼香港故宮可媲美羅浮宮等世界級博物館。

港府當年在無招標情況下直接委聘他擔任設計顧問，一度惹起爭議，回望昔日風波，他重提「問心無愧」之說明志，又指會視批評為動力，主觀意見或誤解則待時間證明。

【香港故宮文化博物館開幕系列之五】



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嚴迅奇表示，北京故宮本身已是文物展品，香港故宮則是現代化建築展示，期望觀眾可感受當中傳遞的含蓄華麗及雍容氣度。(歐嘉樂攝)

座落維港海濱的香港故宮內外妙藏巧思，建築外形猶如方形大鼎，大樓以紫禁城建築群顏色為主調，再以米黃色、深紅及冷灰點綴。走進博物館正門，則與紫禁城紅牆呼應，經典的朱紅色瞬間映入眼簾。

不願倒模故宮 意象方式呈現傳統

嚴迅奇表示，北京故宮本身已是文物展品，香港故宮則是現代化建築展示，故設計時刻意不仿古，亦沒有「倒模」故宮屋頂，反以意象方式呈現傳統氣息。建築外觀上寬下窄，功能及涵義兼備，顧及策展需要外，「亦都希望可以引起聯想，好多文物形態都係咁樣，例如花瓶同鼎。」

他又透露，曾經研究數個方案，包括箱狀、幾何形狀等，但最終屬意現時版本，「呢個係最一氣呵成、最簡潔同最具象徵性。」他又提到，曾前往北京故宮考察四、五次，包括參考經營管理及展品等；亦曾到訪台北故宮博物院及其故宮南院，但前者因建築年代久遠，無納入參考範圍。

座落於西九文化區的香港故宮文化博物館，料於今年七月開幕。(梁鵬威攝)

紫禁城以中軸線佈局聞名於世，香港故宮則將其向高空發展，嚴迅奇解釋，受限於本港的土地問題，故決定以垂直方式向上延展，以高度呈現空間序列感，「唔係一眼睇得晒，要逐步去發掘。」他又謂，樓高數層的博物館不常見，「睇展覽已經好用神，觀展者一般都唔想上上落落咁多層」，故需要加入設計心思。

可飽覽維港天際線 遠眺大嶼山

他提到，巴黎龐比度中心的樓梯外露，期間可遠眺街景，香港故宮則以層遞感營造參觀體驗，分布於不同樓層的中庭，各面向東、南及西方，拾級而上，則可環迴飽覽西九文化區、維港天際線及大嶼山風光，亦可在穿梭各展廳之間稍事休息，「我哋有好光猛嘅中庭，睇完展覽出返嚟，回到現實，跟住再繼續睇其他。」

他又直言，香港最大優勢是城市本身，其肌理獨特，建築物雖緊湊，但親切具人性化，放諸故宮館內，中庭同樣佔地不大，「但同人嘅尺度，恰到好處。」他又期望，觀眾可感受當中的含蓄華麗及雍容氣度。

館內的中庭天花以現代手法，演繹紫禁城屋頂琉璃瓦舖設，遠看彷如竹簾，又像輕紗。(歐嘉樂攝)

外牆的深啡繍跡，並非陳舊甩漆，嚴迅奇指，特別採用日本製物料「耐候鋼」，其特別之處是會隨時間及氣候氧化，「想代表故宮文物嘅時間痕跡，係一種歲月洗禮。」(梁鵬威攝)

抬頭一望，亦見匠心獨運。館內的中庭天花以現代手法，演繹紫禁城屋頂琉璃瓦舖設，遠看彷如竹簾，又像輕紗。外牆的深啡繍跡，並非陳舊甩漆，嚴迅奇指，特別採用日本製物料「耐候鋼」，其特別之處是會隨時間及氣候氧化，「想代表故宮文物嘅時間痕跡，係一種歲月洗禮。」

與M+「隔空對話」

不論是有「門常開」之稱的政府總部、中環國際金融中心，以至內地的雲南省博物館等，嚴迅奇的建築設計，強調與周邊環境的有機融合，香港故宮亦然。「建築唔能夠孤立自我，要同周圍產生聯繫及交流」，但故宮館保存珍貴文物，基於保安需要，「唔可以無掩雞籠，要係密閉空間。」故宮外的公共空間則正好發揮調和作用，北面設戶外劇場，館外則連接藝術公園，綠油油的大草坪，延伸至M+，兩個博物館互相生揮，「故宮同M+隔空對話，可以碰撞火花。」

地理限制以外，時間緊迫亦是項目一大挑戰。香港故宮於2016年12月落實建館，由概念設計到接近竣工，歷時近五年，嚴迅奇提到，博物館一般最少需時七至八年興建，今次則屬例外，團隊需趕工加快進度。

分布於不同樓層的中庭，各面向東、南及西方，拾級而上，則可環迴飽覽西九文化區、維港天際線及大嶼山風光。(歐嘉樂攝)

回顧直接委任：問心無愧

被問到當年港府在無招標情況下直接委聘其擔任設計顧問，隨後引發政治風波，他指現時最關注開館後觀眾是否享受其中，「無謂諗返轉頭，但我當時講過一句，就係『問心無愧』。」至於如何面對批評？他則坦然指，不論是巴黎鐵塔，抑或埃及金字塔，亦飽歷批評，「批評對建築師嚟講係永遠存在，我會視批評為動力，如果係主觀意見或者誤解，就留待時間證明，相信會經得起考驗。」

▼5月10日 香港故宮文化博物館首度開放予傳媒導覽▼



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▼5月10日 香港故宮文化博物館內部設計曝光▼



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▼2022年4月 香港故宮文化博物館建築進度▼



▼2020年11月 香港故宮文化博物館建築進度▼

