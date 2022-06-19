父親節｜女兒為陪伴末期肺癌父棄留學　好爸爸治療4年奇跡康復

今日（19日）是父親節，不少孝順仔女也會與父親慶祝，而今年父親節對於李先生一家來説更是別具意義。他在2018年確診末期肺癌，當時女兒正考DSE文憑試。得知父親出事後，她決定放棄出國修讀心理學的計劃，原本一心想著要留港陪父親度過人生最後階段。

幸運地歷經四年治療，奇跡悄然降臨在李先生身上，現時無論在影像檢查及驗血，皆沒有再發現癌細胞的存在，癌指數亦無異樣，李氏一家今年得以安心渡過父親節。



李先生（右）在2018年確診末期肺癌，跟進他的病情的梁廣泉醫生（左）表示，目前李先生無論在影像檢查及驗血皆沒有再發現癌細胞的存在或癌指數有異樣。

李先生記得，於2018年四月下旬去泰國旅行時，因出現夜晚流汗、發燒等症狀，其後入院抽血化驗及詳細檢查，5月中旬確診為3B至4期肺癌，即末期肺癌。當時癌細胞已擴散至淋巴。

他確診後最初向私家醫生求醫，但電療、化療及免疫治療的費用昂貴，「兩針化療加一個免疫治療，三個禮拜就要七萬蚊，仲要keep住一年打。」於是在私家接受治療一年後，就經濟上「頂唔順」，改去公立醫院求醫，「（公立醫院醫生）當時直情話冇得醫㗎啦，𠵱家冇咩嘢可以做。」 不過他及太太不想放棄，於是再向其他醫生求診，並接受治療。

太太初時依為丈夫只是患上感冒

李太坦言，初時以為丈夫只是傷風感冒，沒想過是肺癌，當時不能接受事實，成天以淚洗臉。當時女兒正值考DSE，得知父親出事後，非常擔心，但只能與朋友傾訴，「佢唔敢喺我哋面前表現出嚟。」女兒亦計劃出國修讀心理學，但最終決定留在香港。李先生說女兒，「可能驚聽日出門，後日就見唔到我，想同我過埋最後一段日子。」

所謂養兒一百歲，長憂九十九。李先生稱自己在患癌後「stubborn（固執）咗好多」，與女兒經常發生爭執，並形容經常有感恨鐵不成鋼，女兒又會覺得父親長氣。不過他坦言明白女兒有各種壓力，因此會學習互相包容。

我會多口咗，覺得𠵱家唔教，（女兒）佢好多路唔知點行，到時邊個顧屋企，因為我唔知自己邊日會走。 李先生

他自言知道自己在患癌後「睇開咗」，常保平常心。他指，明白做治療一定有副作用，曾在做完化療後，出現嘔吐、肚瀉、食欲不振等，自己固然感到身心疲憊，但仍堅持一定要保持正面心態，「如果個人謝咗就好難恢復，會釋放負能量。」他又感謝身邊所有人的支持，「家人為我輪流請假覆診，所以更要當自己冇嘢。」

第一次（做治療）到𠵱家都難頂，唔諗或保持平常心反而容易過到。好似痕癢咁，你唔𢯎可能過五分鐘就冇事，越𢯎仲越大鑊。 李先生

確診末期肺癌兩個後仍去旅行

他稱自己是一名叛逆病人，本身為旅行愛好者，在2018年5月中知道患癌後，竟然在7月再動身與家人一起去旅行。他又稱，當時亦沒有完全戒煙，僅是「食少咗」，自己更完全沒有戒口，每個星期都會食海鮮、自助餐，但強調不會過量進食。他直言不能一次過將所有習慣一刀切，效果或會適得其反。

四年間他經歷逾20次電療、60多次化療及接受2年免疫治療，「我𠵱家辛苦咗，因為捱得太耐。你問我𠵱家想唔想做治療，我都係話唔想做。」幸好他的病情在幾年間大有進展。

醫生指僅5%肺癌患者能活過五年

他形容自己被診斷為末期肺癌仍能生存至今，實屬奇跡，「已經賺咗。」負責診治的梁廣泉醫生表示，僅有5%肺癌患者能活過五年，現在李先生無論在影像檢查及驗血都沒有發現癌細胞的存在，癌指數亦沒有異樣。