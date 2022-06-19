父親節｜女兒為陪伴末期肺癌父棄留學 好爸爸治療4年奇蹟康復
今日（19日）是父親節，不少孝順仔女也會與父親慶祝，而今年父親節對於李先生一家來説更是別具意義。他在2018年確診末期肺癌，當時女兒正考DSE文憑試。得知父親出事後，她決定放棄出國修讀心理學的計劃，原本一心想著要留港陪父親度過人生最後階段。
幸運地歷經四年治療，奇蹟悄然降臨在李先生身上，現時無論在影像檢查及驗血，皆沒有再發現癌細胞的存在，癌指數亦無異樣，李氏一家今年得以安心渡過父親節。
李先生記得，於2018年四月下旬去泰國旅行時，因出現夜晚流汗、發燒等症狀，其後入院抽血化驗及詳細檢查，5月中旬確診為3B至4期肺癌，即末期肺癌。當時癌細胞已擴散至淋巴。
他確診後最初向私家醫生求醫，「當時（私家醫生）直情話冇得醫㗎啦，𠵱家冇咩嘢可以做。」 不過他及太太不想放棄，於是再向其他私家醫生求診，並接受治療。後來由於電療、化療及免疫治療的費用昂貴，「兩針化療加一個免疫治療，三個禮拜就要七萬蚊，仲要keep住一年打。」於是在私家接受治療一年後，就經濟上「頂唔順」，改去公立醫院求醫。
太太初時以為丈夫只是患上感冒
李太坦言，初時以為丈夫只是傷風感冒，沒想過是肺癌，當時不能接受事實，成天以淚洗臉。當時女兒正值考DSE，得知父親出事後，非常擔心，但只能與朋友傾訴，「佢唔敢喺我哋面前表現出嚟。」女兒亦計劃出國修讀心理學，但最終決定留在香港。李先生說女兒，「可能驚聽日出門，後日就見唔到我，想同我過埋最後一段日子。」
所謂養兒一百歲，長憂九十九。李先生稱自己在患癌後「stubborn（固執）咗好多」，與女兒經常發生爭執，並形容經常有感恨鐵不成鋼，女兒又會覺得父親長氣。不過他坦言明白女兒有各種壓力，因此會學習互相包容。
我會多口咗，覺得𠵱家唔教，（女兒）佢好多路唔知點行，到時邊個顧屋企，因為我唔知自己邊日會走。
他自言知道自己在患癌後「睇開咗」，常保平常心。他指，明白做治療一定有副作用，曾在做完化療後，出現嘔吐、肚瀉、食欲不振等，自己固然感到身心疲憊，但仍堅持一定要保持正面心態，「如果個人謝咗就好難恢復，會釋放負能量。」他又感謝身邊所有人的支持，「家人為我輪流請假覆診，所以更要當自己冇嘢。」
第一次（做治療）到𠵱家都難頂，唔諗或保持平常心反而容易過到。好似痕癢咁，你唔𢯎可能過五分鐘就冇事，越𢯎仲越大鑊。
確診末期肺癌兩個後仍去旅行
他稱自己是一名叛逆病人，本身為旅行愛好者，在2018年5月中知道患癌後，竟然在7月再動身與家人一起去旅行。他又稱，當時亦沒有完全戒煙，僅是「食少咗」，自己更完全沒有戒口，每個星期都會食海鮮、自助餐，但強調不會過量進食。他直言不能一次過將所有習慣一刀切，效果或會適得其反。
四年間他經歷逾20次電療、60多次化療及接受2年免疫治療，「我𠵱家辛苦咗，因為捱得太耐。你問我𠵱家想唔想做治療，我都係話唔想做。」幸好他的病情在幾年間大有進展。
醫生指僅5%肺癌患者能活過五年
他形容自己被診斷為末期肺癌仍能生存至今，實屬奇跡，「已經賺咗。」負責診治的梁廣泉醫生表示，僅有5%肺癌患者能活過五年，現在李先生無論在影像檢查及驗血都沒有發現癌細胞的存在，癌指數亦沒有異樣。