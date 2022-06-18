理大衝突｜女學生遇截被搜出藏打火機燃料等 判入獄18個月
撰文：郭顥添
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女學生在2019年11月理大衝突期間，與4男指在油麻地一帶被捕，並發現她藏有多用途鉗及打火機燃料，原被控暴動等罪名，但經審訊後只被裁定管有攻擊性武器，及管有物品意圖摧毀財產罪名成立，案件今(18日)在區域法院判刑，法官林偉權判被告入獄18個月。
女被告郭凱盈，20歲，學生，被控於2019年11月18日，在彌敦道與窩打老道交界，被發現其背囊內有1把多用途鉗及1罐打火機燃料。
案情指當日凌晨4時40分，有約100名示威者在彌敦道的吉野家外築起傘陣，並向警員投擲磚頭及汽油彈等，其後有約10名穿黑衣示威者走向橫街，再走入小巷，再與彌敦道的示威者混在一起。
新從小巷跑出橫街又重新回小巷，遭警員截停，發現她當時戴有防毒面罩、頭盔、護目鏡及手套，其背囊內有有1把多用途鉗及1罐打火機燃料。
郭原亦被控暴動及使用蒙面物品罪，但經審訊後，林官認為她雖然在暴動現場，並遭警方的橡膠子彈擊中右腳，但無證據顯示她曾參與暴動或作把風或後援行為。故裁定這兩項罪名不成立。
案件編號：DCCC 460/2021
2019年11月18日凌晨，油尖旺區均有激烈街頭衝突。(詳看下圖)
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