居屋2022｜攪珠結果不似預期？　盤點未來新項目　靚盤排隊推售

【居屋/白居二/驥華苑/冠山苑/安秀苑/啟欣苑/裕雅苑/愉德苑/昭明苑】今期居屋以市價五一折推售7個新盤，包括北角驥華苑、啟德啟欣苑、馬頭角冠山苑、觀塘安秀苑、將軍澳昭明苑、沙田愉德苑及東涌裕雅苑，合共提供8,926個單位。房委會今日（13日）已完成攪珠，結果塵埃落定。

新居屋競爭激烈，惟今期欠缺抽獎運的申請人毋須灰心。《香港01》盤點未來五年多個居屋新項目落成資料，當中不乏市區盤和海景「靚盤」，單計啟德有六個新項目，新盤更鄰近港鐵宋皇臺站；此外東涌和安達臣道前石礦場亦會有多個新項目，預料部份單位或可坐擁「無死角」海景。



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翻查資料，根據今年三月的最新預測，最快可以落成的居屋市區盤，為啟德2B6號地盤，可提供2,000伙，是距離港鐵屯馬綫宋皇臺站最近的新居屋盤，預期可與今期的啟欣苑一同於2024/25年竣工。

緊接下來的兩個年度亦有三個房委會的居屋項目落成，而2025/26和2026/27年度亦各有兩一個同區的房協居屋屋苑落成， 五個屋苑合共能提供6,800伙，成為未來五年唯一的市區居屋重鎮，亦是近年的居屋盤「大戶」。

不過，要注意的是，一條大馬路之隔的九龍城正計劃大規模重建，以及鄰近有多個地盤正陸續動工，相信入住初期將會「沙塵滾滾」。另外，九龍城市政大廈和街市等將會重置到賈炳達道公園，預料2030年才有望完工，起初買餸和購買日常用品或會較為不便，惟隨着重建工程預料2030年中陸續完工，屆時該區將會煥然一新。

安達臣道石礦場地勢高，料可享維港海景。（資料圖片/李澤彤攝）

雖然未來五年落成的居屋，除上述的啟德屋苑外，已再無其他市區盤，選擇看似較今期少，不過卻有多個海景「靚盤」。同樣預料在2024/25年度完工的五個安達臣道前石礦場地盤，房委會和房協分別佔三個和兩個地盤，由於前石礦場位於山上，預料可飽覽「無死角」維港煙花景，景緻亦會非常開揚，惟起初交通和社福設施或未足以應付急增的人口，或會相對不便。

另一個海景盤則位於東涌109區用地，該區位處公共屋邨迎東邨前方，將可提供1,300伙，預料2025/26年落成。據早前房委會文件顯示，該址擬興建兩幢大廈，預料高層可飽覽海景。