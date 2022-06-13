居屋2022｜攪珠結果出爐　白表單身人士中首籤　揀樓機會仍不過半

【居屋/白居二/驥華苑/冠山苑/安秀苑/啟欣苑/裕雅苑/愉德苑/昭明苑】今期居屋推售七個新盤，包括北角驥華苑、啟德啟欣苑、馬頭角冠山苑、觀塘安秀苑、將軍澳昭明苑、沙田愉德苑及東涌裕雅苑，合共提供8,926個單位。房委會合共收到逾25萬份申請，並於今日早上（13日）完成攪珠程序，中籤者預料將會於第四季開始揀樓。

今期居屋白表和綠表揀樓比例維持六四比，《香港01》計算後，白表單身人士抽中第一個號碼（00號），也未必「穩中」，僅得44.3%機會有得揀樓，亦即首籤仍要約3人爭一個單位，而綠表單身者的競爭相對較少，抽中頭三個號碼仍有機會揀樓。



今期居屋首10個攪珠號碼，依次序為00、47、08、11、29、16、09、72、64、36。由房委會發出的確認書編號的最後兩個數字，便是對應攪珠的號碼，假設號碼是00，代表你有機會於第一組揀樓。

房委會表示，今期居屋接獲25.2萬份申請，其中綠表申請有約4.9萬份，白表有20.3萬份申請。今期居屋綠表和白表比例維持4:6，換言之，白表申請超額認購約36.9倍，平均37人爭一個單位；而綠表則超額申請約12.7倍，平均13人爭一個單位。

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房委會將安排不同配額予不同組別申請者，其中，白表單身人士配額為540個，綠表單身人士有360個；而白表「家有長者」核心家庭組別，則有1,620個，綠表「家有長者」核心家庭組別，有1,080個配額。

白表單身者抽中「頭奬」仍只得四成機會可揀樓

房委會傍晚6時許才提供部份類別申請人數的資料，當中白表的家庭申請佔白表申請總數約40%，亦即有81,200宗家庭和121,800宗單身人士申請。由於一人申請者獲預留900個單位，在綠白表4比6的比例下，白表單身人士只有540個單位，換言之，白表單身人士即使抽中第一個號碼（00），亦只得約44.3%申請者可獲揀樓機會。

綠表單身人士抽中頭三個號碼必定可揀樓

綠表申請者方面，家庭申請佔整體綠表申請約90%，換算下，綠表家庭申請有39,200份，而單身人士則有9,800份申請，亦即綠表單身人士抽中頭3個號碼（00、47、08）仍有機會揀樓，抽中第4個號碼（11）的人士，則有約一半機會可揀樓。

至於家庭申請者，由於房委會至截稿前，仍未提供核心家庭及一般家庭的申請數字，只能粗略推算白表家庭的揀樓機會，換言之，撇除家有長者組別可擾先揀樓的情況下，合共有4816個單位可揀，即所有白表家庭申請者只要抽中頭5個號碼（00、47、08、11、29），都有機會「上車」，而抽中第6個號碼（16）的人士，有九成人都有機會揀樓。

綠表家庭抽中頭8個號碼都有機會上車

至於一般綠表家庭申請者，由於房委會同樣未提供核心家庭及一般家庭的申請數字，只能粗略推算所有綠表家庭申請者的揀樓機會。撇除家有長者組別可擾先揀樓的情況下，合共有3210個單位可揀，即所有綠表家庭申請者只要抽中頭8個號碼（00、47、08、11、29、16、09、72），都有機會「上車」，而抽中第9個號碼（64）的人士，有一成人有機會揀樓，會交由電腦隨機揀出「幸運兒」。

但倘若計及「家有長者優先選樓計劃」配額，即不論綠、白表的申請者，只有屬「家有長者優先選樓計劃」的家庭可獲優先揀樓，即使號碼「穩中」，都要視乎申請組別的選樓次序。

必須注意是，今期居屋除了要視乎申請號碼的次序，同一號碼組別內的申請者仍要以申請類別和電腦排序，再決定揀樓次序，故最終揀樓機會率，仍有待房委會公布每個類別申請數字，才能較準確計算。

白表申請者的申請類別次序則如下：



1. 參加「家有長者優先選樓計劃」的核心家庭申請者

2. 其他核心家庭申請者

3. 非核心家庭申請者

4. 一人申請者

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居屋2022綠表申請人的申請類別次序如下：



1. 受房委會已公布白田邨第9、第10、第11及第13座公屋清拆計劃影響的家庭申請者

2. 受房委會已公布石籬中轉房屋第10及第11座清拆計劃影響的合資格家庭申請者

3. 參加「家有長者優先選樓計劃」的家庭申請者

4. 其他家庭申請者

5. 受房委會已公布白田邨第9、第10、第11及第13座公屋清拆計劃影響的一人申請者

6. 受房委會已公布石籬中轉房屋第10及第11座清拆計劃影響的合資格一人申請者

7. 其他一人申請者

房委會表示，各申請類別經電腦按攪珠結果隨機排列的次序，將於明日（14日）上載至房委會的專用網頁，同時會在樂富客務中心、房委會的屋邨辦事處及分區租約事務管理處、房協的出租屋邨辦事處及民政事務總署轄下各諮詢服務中心展示。申請者亦可致電房委會銷售及白居二熱線2712 8000查詢。

今期居屋預期將於第四季開始揀樓，當局將會按申請類別的優先次序，分批發信邀請合資格申請者前往樂富房委會客戶服務中心揀選單位。合資格的綠表申請者獲邀選購單位時，視乎單位的供應情況，可選擇購買居屋單位或租置計劃回收單位。