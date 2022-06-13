居屋2022｜攪珠結果揭盅 頭5個中籤號碼：00、47、08、11、29
撰文：林穎嫺
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【居屋/白居二/驥華苑/冠山苑/安秀苑/啟欣苑/裕雅苑/愉德苑/昭明苑】今期居屋以市價五一折推售7個新盤，包括北角驥華苑、啟德啟欣苑、馬頭角冠山苑、觀塘安秀苑、將軍澳昭明苑、沙田愉德苑及東涌裕雅苑，合共提供8,926個單位。
房屋委員會今日（13日）早上10時半舉行攪珠，以電腦抽籤決定申請者優先次序，《香港01》直播整個過程。頭5個號碼分別是00、47、08、11、29。
攪珠儀式今年由房委會資助房屋小組主席黃碧如主持，但受疫情影響，改以網上直播形式舉行，是繼上一期居屋後，再次以網上直播方式攪珠。
首5個中籤號碼，分別是00、47、08、11、29。第6至10個號碼則是16、09、72、64、36。申請者稍後可對照房委會早前已發出的「申請書編號」，對照最尾的兩個數字，便知自己是否有機會「上車」。
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此外，房委會今日亦為白居二進行攪珠儀式。
房委會表示，今期居屋收到約25.2萬份申請，即居屋申請超額認購27.2倍。
至於白居二計劃則接獲
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