環團去年淨山淨灘撿9000公斤垃圾　辦展覽「藏品」有60年代身份證

超人玩偶、毛公仔、60年代身份證、麻雀⋯⋯竟然都是在海邊及山上撿拾到的垃圾。

關注海洋及山徑廢物團體「我的山海日誌」團隊，今日（18日）公布2021年本港垃圾數據，綜合200場淨灘及淨山活動，在總長17公里的海灘及328公里的山徑，合共撿到9000公斤垃圾，除了膠樽、煙頭、紙巾等常見垃圾，還有來自不同年代的玩具及日用品。



「我的山海日誌」團隊今日公布最新本港垃圾數據，綜合團隊及各個機構舉辦共200場的淨灘淨山活動，在總長17公里的海灘及328公里的山徑，共撿到9000公斤垃圾，當中包括超過五萬個水樽、一萬個膠樽蓋、6000個煙頭、5500隻鞋等。

就海灘撿拾的垃圾，近九成五的垃圾都是塑膠，近七成半都是與飲食相關的即棄物；首三位最多的垃圾分別是膠水樽、膠水蓋及漁業用浮標，發泡膠亦是海灘常見而且大量的垃圾，但因發泡膠大多已粉碎成細粒，難以統計，故未列入首三位之中。而在山徑撿拾的垃圾，首三位最多的是煙頭、紙巾、及食物包裝紙。

「我的山海日誌」項目負責人楊婷提到，海灘撿到的垃圾較為複雜，會受風向及颱風影響，例如香港常吹東南風，東面或東南面的海灘垃圾量往往較多；而每次颱風後，海灘垃圾亦會較平日多逾10倍。她亦指出，在香港的海灘有時會撿到來自中日台、泰國、越南等地的垃圾。

反觀山徑的垃雜較為單純，主要受行山活動影響。她亦特別提到，疫情下試過在海灘及山徑撿拾到口罩及快測包。

團隊整理部份過去一年檢拾到的垃圾，舉辦一連兩日的山海垃圾展。展覽展出逾千件垃圾，絕大部份是海洋垃圾，當中有大量玩具，包括毛公仔、超人、美國隊長、及各類人偶等，部份有逾二三十年代歷史。

另一樣較為特別的「垃圾」是一張60年代的身份證，楊婷指是一次淨山活動中撿到，這張身份證於1962年發出，實為「一張過咗嘅紙」，持有人當時年僅20多歲。除了身份證，還有兩封瓶中信，一封是來自四川的交友信，另一封則是情信。

展品中包括一張60年代的身份證、及兩封瓶中信。(江麗盈攝)

展覽還有展出火機、牙刷、鞋子、麻雀等，另有由垃圾砌成的裝置藝術。團隊指這些流入大自然的垃圾，絕大部份都是由陸上的人類活動產生，再經溪流及城市的排水渠等，在刮風下雨時流入海洋。

團隊期望透過展覽及淨灘淨山的活動，令公眾關注海洋及山徑廢物的問題，從而反思，開始源頭減廢。團隊亦希望，透過建立本地垃圾數據庫，可以成為未來研究或政策倡議的依據。