羅致光料年底失業率跌破4％　秋天或現第6波：負面影響較2、3月細

本港失業率最新回落至5.1%，在連續三個月上升後終下跌。勞工及福利局局長羅致光今日（18日）形容數字「係我估計稍為好啲」，預計失業率年底跌破4％機會相當高，並稱對未來經濟情況持「審慎地樂觀」態度，認為即使疫情有輕微反彈，亦毋須過份擔心。

日前立法會通過取消強積金對沖安排，羅致光形容「完成咗有如釋重負，對長遠香港經濟、退休保障相當重要」。他又強調，如果不取消對沖，「差唔多可以保證廿幾年之後，大家要交嘅稅一定羊毛出在羊身上，大部份嚟自僱主」。而取消對沖後平均僱主的額外開支只為0.3％，影響低於通脹。



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羅致光今日在港台節目《星期六問責》中表示，最新公布的失業率較對上一次下跌0.3個百分點至5.1%，「偏向係我估計稍為好啲」。他指從數字上來看，5月份的跌幅是相當高，而5月與2月份的差距是0.9個百分點。

對於近日本港疫情反彈，會否影響未來失業率？羅致光直言對國內的經濟現況有信心，但強調仍有不少變數，包括通脹，地緣政治等因素影響。疫情方面，他指因本港第五波疫情於3月達高峰，保護屏障在三個月慢慢減弱，相信秋天出現第六波的風險較高。不過他強調「第五波疫情受到好大教訓，第六波政府準備工作會好好多」，相信不會重覆第五波情況，即使有負面影響亦不會如2、3月般大。

勞工及福利局局長羅致光（資料圖片）

立法會通過取消強積金對沖安排，羅致光表示「嗌口號都嗌咗廿幾年」，而認真討論在2015年開始。他強調爭取取消的人士亦低估問題複雜性，形容工作相當大挑戰性，「咩叫長期服務金、遣散費好多人都未必清楚，淨係草擬法例都用咗兩年幾」。他又坦言，完成後如釋重負，相信對長遠香港經濟、退休保障相當重要。

他又預計，取消強積金對沖要到2045年發揮作用，因2040至2050年將為高齡化高峰期。節目中有中小企僱主質疑2000年政府推廣強積金時指僱主供款可作長期服務金同遣散費，批評「對中小企而言感覺上俾政府呃咗」。羅致光強調強積金一直是用作退休保障，而現時自願性供款仍可作對沖遣散費等用途。

失業保障方面，羅致光稱本港設有遣散費及長期服務金，形容對勞工的保障在已發展地區中已屬於上游，「一啲都唔差，甚至係好過」。他又認為，遣散費及長期服務金是一筆過的金額，而非保險制，如果改用保險制或會令失業人士延後重新就業。

勞動人口方面，羅致光指按趨勢分析5月就業人口上升，主要因將多7,000外傭到港，亦可讓原本在家中照顧小朋友或長者的人士重投就業，另外亦有小部份離校學生入勞動市場。不過他強調，去年及前年同時段亦「睇唔到勞動人口上升，今年反而見到，明顯見到保就業效果」。