確診大廈︱增739幢　涉豪宅傲翔灣畔、帝豪閣及五幢紀律部隊宿舍

衞生防護中心更新確診大廈名單，今日（18日）新增739幢大廈入榜，高於昨日的377幢近一倍，單是港島東區便新增70幢，沙田區新增64幢緊隨其後，而觀塘、西貢及元朗亦新增50幢以上。上榜大廈不乏幢豪宅，例如堅尼地城傲翔灣畔、中半山富匯豪庭2座及西半山帝豪閣等。



另外，今日有五幢宿舍新上榜，分別為西九龍紀律部隊宿舍2座、青衣已婚警察宿舍B座、順利紀律部隊宿舍4座、消防處黃大仙員佐級已婚人員宿舍B座及豐盛街紀律部隊宿舍1座；酒店亦同樣有5間上榜，分別為香港銀樾美憬閣精選酒店、香港沙田凱悅酒店、香港沙田萬怡酒店、香港海洋公園萬豪酒店及星網商務精品酒店。



東區新增70幢 太古城多座上榜

確診大廈名單今日新增739幢大廈入榜，以東區新增70幢佔最多，當中包括不少私人住宅，包括南豐新邨1座、4座、5座、9座與12座、太古城啟天閣、建安閣、耀星閣、衞星閣、逸天閣及雅蓮閣、愛蝶灣6座、8座及10座、慧雲峯、港輝豪庭、雋悅2座等；鄰近中西區亦新增49幢大廈，包括傲翔灣畔、富匯豪庭2座、寶翠園2座、3座、6座、康威花園B座等。

沙田區涉海典居及碧濤花園等屋苑

沙田區亦新增64幢大廈，包括富寶花園7座、12座、海典居2座、碧濤花園嘉麗閣、富臨閣、峯景閣、怡景閣、銀湖．天峰1座阪2座等。

九龍觀塘區亦新增58幢大廈，包括德福花園A2座、G座、S1座、T座、油麗邨仁麗樓、碧麗樓、翠麗樓、頤麗樓、海傲灣 1A 座、觀月．樺峯等。

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西九龍紀律部隊宿舍、青衣已婚警察宿舍等同有住客中招

另外，今日亦分別新增5幢宿舍及酒店上榜，分別為西九龍紀律部隊宿舍2座、青衣已婚警察宿舍B座、順利紀律部隊宿舍4座、消防處黃大仙員佐級已婚人員宿舍B座及豐盛街紀律部隊宿舍1座；酒店則是香港銀樾美憬閣精選酒店、香港沙田凱悅酒店、香港沙田萬怡酒店、香港海洋公園萬豪酒店及星網商務精品酒店。