羅致光回顧多項修例　稱現屆政府任期將終結　惟勞工保障未劃句號

今屆政府任期即將完結，勞工及福利局長羅致光今（19日）在網誌回顧任內的勞工保障，形容相關工作只是迎來一個分號「；」，而非一個句號「。」。



他指出，上任初期曾表示，香港的勞工保障法例相對已發展地區來說，屬於落後，所以政府政策應偏向勞工，至今認為「現屆政府有關勞工保障的立法工作，是多是少，是偏向勞工，還是偏向商界，視乎大家站在哪一方看。」



勞工及福利局長羅致光在網誌回顧任內的勞工保障，形容相關工作只是迎來一個分號「；」，而非一個句號「。」。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

羅致光在文中提及，當局七次修訂《僱傭條例》或許是一個紀錄，內容包括加強僱員被不合理及不合法解僱的僱傭保障；將法定侍產假由三天增加至五天；將法定產假由10個星期增加至14個星期、修訂「流產」定義，以及接受產前檢查有權獲得疾病津貼；將每年法定假日日數由12天逐步增加至17天，與公眾假期的日數看齊；取消強積金「對沖」等。

其他完成的修例工作還包括擴大僱員補償保障至涵蓋在「極端情況」下，上下班途中遇到意外受傷或死亡的情況，以及修訂《破產欠薪保障條例》以調升各破欠基金特惠款項款額上限。

當局上月亦向立法會提交《2022年職業安全及職業健康法例（雜項修訂）條例草案》，目的為提高僱主及僱員職安健違法行為的最高罰則，進一步加強職安健。他指，這項條例草案現已交由立法會法案委員會審議，要待下屆政府才能完成有關立法工作。

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至於分號後的勞工保障法例修訂工作，他指取消強積金「對沖」草擬立法建議已大致完成，政府會在提交條例草案前就建議諮詢持份者，及後提交立法會；優化《建築地盤（安全）規例》的法例修訂工作亦在準備中，預計會在下屆政府初段完成；而涉及《僱傭條例》的政策正在研究初段，即檢討《僱傭條例》中連續性受僱的定義，俗稱「4-18」安排，當完成研究後，會諮詢勞工顧問委員會，有進展時便會提交到立法會討論。