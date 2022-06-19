陳茂波指經濟數據稍改善、失業率降　但關注近日確診數字再回升

繼續出任下屆政府財政司司長的陳茂波今（19日）在網誌表示，近日公布的本地經濟數據稍有改善，三至五月份的失業率稍降0.3個百分點，回落至5.1%，反映期內後期第五波疫情受控時的情況，以及發放消費券對經濟帶來的支持作用，不過，他指近日確診數字又再回升，情況需要關注。



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在聯繫匯率制度下 港息終會跟隨向上

陳茂波在文中表示，通脹熾熱加上央行加大收緊貨幣政策的力度和速度，將令環球經濟增長更加疲弱，或會進一步削弱香港的出口增長動力，而各地息率上升也可能會觸發資金流向急速轉變，金融市場和資產價格將更為波動，一些基本面較弱的經濟體會受到較大影響。

他表示，雖然本港市場資金仍然充裕，但在聯繫匯率制度下，聯儲局加息幅度加大及步伐加快，加上已經開始縮表，港息終會跟隨向上。

陳茂波早前到元朗區探訪基層家庭，並派發慶祝回歸二十五周年的活動禮物包。（陳茂波網誌）

本港回歸25年 生產總值翻倍至2.8萬多億元

此外，他又回顧本港回歸25年，指本港經歷多番風雨，仍取得長足發展，生產總值翻了一番，達到2.8萬多億元；商品貿易總額增加逾兩倍，破紀錄超過10萬億元，全球排名第六；總就業人口增加15%至約365萬；以香港為地區總部或地區辦事處的企業增加57%至接近4,000家。

他認為，香港金融業以至整體經濟的發展，受益於中央堅實支持、國家穩定發展；也受惠於聯通內地和國際的橋樑、防火牆和試驗田角色，以及制度創新釋放的紅利；更重要的是市民的努力拼搏和靈活變通，讓香港經濟保持著活力和韌力。

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