金管局預期將承接更多港元沽盤　已就不同極端情況預備應變方案

金管局總裁余偉文今日（19日）在電台節目上表示，過去25年本港金融市場的廣度和深度極速發展，股市、債市和銀行組成「三隻櫈腳」，銀行體系總資產已達27萬億元，成為亞洲最大的銀行體系中心，去年發債達4,000億美元，亦是亞洲最大，相信本港已穩固成為國際金融中心。



余偉文又指，如果本港被剔出於環球銀行金融電信協會 (SWIFT) ，坦言相關做法屬核選項，會影響到整個環球金融體系，惟本港會因應不同極端情況以準備應變預案；而美國加息造成本港資金流出，預期金管局將承接更多沽盤，速度亦有可能會加快。



金管局總裁余偉文表示，表示，過去25年本港金融市場的廣度和深度極速發展。﹙資料圖片 / 張浩維攝﹚

余偉文於商台節目《政好星期天》表示指出，過去十年本港突顯國際與內地之間橋樑的角色，相信未來5至10年，仍會成為推動本港金融中心地位的一大動力。他認為，要營造好的營商環境，包括利用科技及數據提升金融基建效率及培訓足夠人才，以及繼續把握內地提供的機遇，包括互聯互通、大灣區、人民幣國際化等，相信前景將會非常樂觀。

面對人才流失及環球人才爭奪戰，余指一方面須創造商機，例如推動金融科技應用，相信人才會跟隨機遇而來；另一方面亦須注重人才培養，正與銀行業學會開辦認證課程，讓大學生及業界提升技能，令吸納及培訓雙軌並行。

倘美國對香港採取極端措施 對美國打擊可能更大

他又指，人民幣國際化有很多空間繼續發展，香港是最大離岸人民幣中心，故自然成為最好的平台，但如香港要發展人民幣市場，需要有流動性、產品及基建配合。他認為，人民幣國際化對香港作為國際金融中心，幾乎是未來數年的最大機遇。

被問及中美關係緊張，會否影響外資對本港投資信心及資金流，余偉文認為內地未停止開放，更多外資繼續進入內地市場發展，經香港進入內地投資的資本市場亦日漸擴大，令資金投入及金融發展也隨之增加，相信在強勁機遇下，外來資金及人員會繼續投資香港。

他又指，倘美國對香港採取極端措施，將會有「七傷拳」，對美國打擊可能更大，甚至影響環球金融體系，強調金管局就各項極端情景有應對方案。

金管局近期多次承接港元沽盤，本港銀行體系結餘降至2,600多億港元，余偉文認為仍屬高位，預期金管局將承接更多沽盤，速度亦可能加快。（資料圖片 / 張浩維攝）

金管局將承接更多港元沽盤 速度或加快

對於美國聯儲局在三個會議已加息1.5厘，與本港存有息差，市場因此有套息交易，造成本港資金流出。金管局近期多次承接港元沽盤，本港銀行體系結餘降至2,600多億港元，余認為仍屬高位，預期金管局將承接更多沽盤，速度亦可能加快。他又指，港息雖然會滯後，但必然上升，而今次出現港息滯後情況，相比以往會短很多，呼籲公眾進行投資決定和借貸時，要留意利息風險。