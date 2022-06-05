環團一年海岸檢獲廢膠樽逾4萬個創新高　華潤怡寶品牌佔最多

今天（5日）是世界環境日，綠惜地球調查發現，本港過去一年的62個灘岸中，共檢獲四萬多個膠樽，形容數字對比過去2年「破紀錄」，當中內地和本地品牌比例幾乎一致。

綠惜地球認為，是次研究反映膠樽垃圾無處不在，建議政府加快飲品容器生產者責任計劃立法，並加強與內地的海上廢物污染防治。



綠惜地球調查發現，本港過去一年的62個灘岸中，共檢獲四萬多個膠樽。（王潔恩攝）

綠惜地球發現，在過去一年共撿到43,726個廢膠樽。為了解生產者源頭，綠惜地球就此進行品牌調查，當中發現前四大膠樽品牌，排名與上兩個年度一致，依次為以華南為主要銷售市場的「華潤怡寶」，共發現5,715個膠樽，即佔13.4%；其次是香港飲品業龍頭「太古集團」，僅比前者少18個膠樽；之後是「維他」及在港上市的內地品牌「康師傅」，分別有5,221個及3,098個膠樽，

綠惜地球高級項目主任劉兆朗表示，相關調查已進行了3個年度，對比過去兩年，當時每年只拾到約1萬個膠樽，但今次卻發現有4萬多個。劉解釋，因今年共覆蓋了62個灘岸，由於地點較以往多，故今年數字更具代表性。

在撿到的43,726個廢膠樽中，當中以「華潤怡寶」佔最多，共發現5,715個。（王潔恩攝）

繁體、簡體品牌各佔約一半

綠惜地球再將品牌細分簡體及繁體品牌，當中繁體佔49.3%，簡體則佔48.4%，比例與往年相若。在繁體品牌中，頭四位連續三個年度保持不變，其中以「維他」最多，其次是「太古集團 」、「屈臣氏」及「津路」，當中首三位已佔近7成。

在而簡體膠樽品牌中，前五位連續三個年度不變，而「華潤怡寶」繼續跑出排名首位，共佔32.8%，綠惜地球形容：「意味每撿到十個簡體瓶子，便至少有三個屬於怡寶。」

水類產品佔逾6成

他們亦發現，水類產品佔66%，即礦泉及蒸餾水等。相反，汽水、茶類、運動飲料等非水類容器，則只佔34%，顯示市場側重水類商品。

綠惜地球高級項目主任劉兆朗表示，政府應加快飲品容器生產者責任計劃立法。（王潔恩攝）

促盡早實施生產者責任

劉兆朗表示，雖然政府去年完成塑膠飲料容器生產者責任計劃的公眾諮詢，惟至今未見公布結果，故希望可盡快立法。不過，對於政府早前建議每個膠樽回贈0.1元水平，綠惜地球強調金額太低，認為至少要設立在1元以上。而參考德國經驗，他們更定於約2元。