腎病｜6旬漢一錯誤觀念　反令病情惡化　即學生活9招降患病風險

有高血壓、糖尿病和高血脂的三高族群，常會面臨腎臟功能出現問題、甚至最後要洗腎終身！其實只要做好飲食控制，就能避免惡化、延緩腎臟衰竭「洗腰子」。



60歲楊先生有慢性腎臟病，近期因新冠肺炎疫情影響，未定期返回門診，但又擔心亂吃會讓疾病惡化，就本着「少吃少錯」的想法，不吃太多東西，沒想到卻出現營養不良、虛弱、腎臟功能出現惡化狀況。

預防慢性腎病的9個方法（按圖了解！）

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營養不良恐讓腎臟更惡化

台灣衛生福利部臺北醫院腎臟科主任陳殷正表示，慢性腎臟病病友若不當節食、禁食，身體沒有攝取到適當營養與熱量，就會導致營養不良、肌肉流失，甚至感染風險增加、以及造成尿素氮過高，而讓腎臟功能更加惡化。

正確、均衡的飲食，才能有助於減輕腎臟負擔，像是遵照醫囑規律用藥、控制三高、掌握「三多、三少、四不、一沒有」原則，多吃纖維蔬果、多喝水、少鹽、少油、少糖、不抽煙、不憋尿、不熬夜、不亂吃來路不明的藥，以及勤運動保持沒有鮪魚肚，是預防和治療慢性腎臟病的基本方法。

除此之外，生活型態的改善、良好的血壓、血糖及血脂肪控制，以及遵循醫囑接受定期驗血、驗尿、量血壓檢查，瞭解腎功能對病友也是非常重要。

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預防慢性腎臟病的9個基本功

1、三高族群遵照醫囑規律用藥

2、多吃纖維蔬果、多喝水

3、少鹽、少油、少糖

4、不抽煙

5、不憋尿

6、不熬夜

7、不亂吃來路不明的藥

8、定期驗血、驗尿、量血壓

9、勤於運動、避免產生鮪魚肚



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