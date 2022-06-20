城巴雙層電動巴士啟航翌日疑壞冷氣　檢查後指機件正常已調較冷氣

全港首輛電動雙層巴士威馳騰昨日（20日）首航，行駛來往香港大球場及堅尼地城的城巴5B路線，惟營運第二日即傳出「壞車」疑雲。有網民表示，該輛威馳騰巴士今早首程由大球場開出、駛至灣仔修頓球場時懷疑冷氣故障，需中止服務送廠檢修，網民戲稱「熱過『熱狗』（即無冷氣巴士）」、「電動『熱狗』」等。



城巴新巴母公司匯達交通回覆《香港01》查詢指，回廠檢查後，機件一切正常，工程人員已重新調較冷氣風速，巴士下午會回復營運。



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該輛威馳騰雙層電動巴士昨日首航，吸引過百名巴士迷爭搭頭班車，車廂內盡是巴士迷及傳媒，首班車已「頂閘」滿客，場面墟冚。今日是威馳騰啟航的第二日，即傳出疑似壞車，有網民指該輛巴士今早約9時駛至灣仔修頓球場對開時，懷疑冷氣故障，最終需中止服務返廠維修。

有網民笑稱「熱過『熱狗』」、「電動『熱狗』」、「全港首部桑拿巴士」等，亦有網民提到昨日首航試坐後亦發現該輛巴士冷氣不足。

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匯達交通則表示，有關巴士今早回廠檢查，機件一切正常，工程人員已重新調較冷氣風速，巴士下午會回復營運。該公司稱會繼續收集雙層電巴的營運數據，作為日後提升服務的參考。

該輛電動雙層巴士由內地威馳騰（福建）汽車製造，以深藍色及鮮藍色為主，象徵電池驅動及零排放。該部雙層電巴全長12米，最多可載113人，較同長度柴油巴士可載130人，載客量少約10多人，而相對汽油巴士電動巴士載客量較低，主因電動巴士車尾位置設有大電池，令車廂空間較少。

▼4月29日 新巴城巴公布啟用全港首架雙層電動巴士▼

