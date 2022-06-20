確診大廈｜增760幢元朗區列榜首　億元名人豪宅港景別墅上榜

本港今日（20日）新增1,327宗新冠病毒確診個案，最新的確診大廈名單顯示，今日新增760幢大廈入榜，較昨日少4幢。元朗區繼續位列各區之首，共新增81幢大廈，沙田區及東區緊隨其後，各錄得71幢及63幢新上榜。

上榜大廈不乏多幢豪宅，例如西半山的嘉兆臺及殷樺花園2期等，更不乏近億元起跳、名人雲集的九肚山富豪山峯洋房及中半山港景別墅。



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元朗81幢佔最多 Park Yoho多幢有患者

確診大廈名單今日新增760幢大廈入榜，較昨日的764幢減少4幢。十八區中，以元朗區新增大廈最多，合共81幢，當中包括不少私人住宅，包括出現Omicron分支BA.2.12.1源頭不明個案的Park Yoho Genova 16A座，以及Park Yoho Venezia 5A座，另YOHO Town亦有三座上榜，包括2座、8座及9座；其他區內上榜大廈包括尚悅6座及10座、御景園7座、栢慧豪園1座、3座及6座等。

太古城再多兩幢 累計7幢有居民染疫

沙田區及東區緊隨其後，前者有71幢新上榜大廈，包括富豪山峯洋房、嵐岸5座、曉翠山莊8座、玖瓏山天瓏閣1座及2座等。至於東區則有63幢上榜大廈，例如嘉亨灣1座、寶峰園B座及C座等；杏花邨錄得三座出現確診者，包括8座、47座及49座；昨有五幢上榜

的太古城，今日名單顯示繼續擴大，再新增明宮閣及東海閣兩幢。

中半山的港景別墅出現確診者。(資料圖片)

西半山嘉兆臺及殷樺花園2期上榜

確診大廈名單亦出現多幢豪宅，包括中區山頂的Cloudridge B座、西半山嘉兆臺、西半山殷樺花園2期等，以及名人雲集的九肚山富豪山峯洋房及中半山港景別墅。

另外，今日亦新增12幢紀律部隊宿舍上榜，分別為荔景紀律部隊宿舍2座及3座、青衣已婚警察宿舍B座、順利紀律部隊宿舍2座、6座及7座、青州街海關人員宿舍等；另涉四幢酒店，分別是海灣軒海景酒店、都會海逸酒店、嘉湖海逸酒店，及帝逸酒店。

▼6月20日確診大廈全名單▼

