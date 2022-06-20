強制檢測︱24住宅上榜　涉何文田半山壹號、碧海藍天、翠擁華庭

本港連續六日新冠病毒確診數字破千宗，食物及衞生局今晚（20日）發出強制檢測公告，有24處住宅上榜，沒有食肆上榜。新界有13幢大廈上榜，為全港之最，包括馬鞍山翠擁華庭15座、慧景軒1座等；九龍區私人豪宅何文田半山壹號32座亦有上榜，出現一宗Omicron變種病毒分支BA.2.12.1患者的碧海藍天5座，居民也需進行核酸檢測



所有曾在6月14至20日期間身處上述場所超過兩小時的人士，必須於明日或後日（21日或22日）進行核酸檢測。



▼6月20日強制檢測全名單▼



住宅大廈方面，新界佔最多，涉及13幢。其中沙田區佔5幢，包括大圍海福花園福祺閣、沙田水泉澳邨崇泉樓、火炭彩禾苑、馬鞍山錦豐苑錦蕙閣及馬鞍山翠擁華庭15座。

其次是佔3幢的天水圍，有天祐苑祐寧閣、慧景軒1座及天瑞一邨瑞財樓；其餘上榜大廈則有屯門寶田邨4座、青衣海欣花園5座、大埔太和邨亨和樓等。

▼6月20日部份強檢地點▼



堅尼地城泓都再多一幢要強檢

九龍區亦有8幢，包括大型私人住宅何文田半山壹號32座、長沙灣碧海藍天5座、油塘高翔苑高靜閣等。至於港島則有3幢，其中堅尼地城泓都1座於昨日上榜，今日同屋苑的3座亦上榜。

另外，觀塘順利紀律部隊宿舍1座上榜。

▼6月21日檢測採樣站▼



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全港社區檢測中心為市民提供檢測服務，並設有預約及即場登記服務。市民只需在24小時預約系統提供簡單的個人資料，預約系統顯示各中心未來兩周的預約情況，便利市民計劃及選擇合適地點和時段進行檢測。中心會優先為已預約的市民提供服務。截至今日（20）下午六時，社區檢測中心於未來兩周尚餘約97%預約名額。市民亦可在前往社區檢測中心前，先致電檢測中心查詢是否尚有預約或即場登記名額。