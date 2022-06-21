疫情．6.21︱愛蝶灣基灣小學爆BA.2.12.1學校首例　澳門49人確診

本港新冠病毒疫情連續第7日破千宗，今日（21日）新增1198宗確診，其中122宗為輸入個案，無新增死亡個案，學校呈報177宗。中華基督教會基灣小學(愛蝶灣)疑出現首宗學校傳播BA.2.12.1，4學生染疫，其中一人疑染BA.2.12.1變異病毒，衞生防護中心相信其餘患者亦感染相同病毒株。



昨日疫情總覽：

香港大學公共學院最新病毒即時有效繁殖率數據，最新顯示仍在高位，一患者傳給兩人。（港大醫學院圖片）

▼6月21日強制檢測公告▼



【22:57】本港近日新冠病毒確診數字屢破千宗，衞生防護中心今晚（21日）公布的強制檢測公告，共30處指明地方上榜，包括6間食肆及24幢住宅。

上榜食肆包括西灣河聖十字徑2號地舖犀牛廚房、大圍新翠商場地下美心MX、大圍顯徑商場大家樂、葵盛東商場銀龍茶餐廳、佐敦道百誠大廈麥當勞及太古城中心翰騰閣。而上榜的24幢住宅大廈亦包括今日新增Omicron分支BA.2.12.1個案的住所大圍隆亨邨樂心樓、筲箕灣東旭苑東麗閣。筲箕灣興東邨興祖樓因涉一宗懷疑BA.2.12.1個案，亦被列入強檢公告。

公告列明，若任何人士於6月15日至6月22日，在公告中24幢大廈逗超過兩小時，或6月14日至16日於指定時間內曾到訪上述食肆，需要於明日或後日（22日或23日）進行核酸檢測。

【21:43】澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今午（21日）公布，全民核酸檢測中發現21個10混1樣本呈陽性。應變協調中心於晚上再公布21個採樣地點及時間，並提醒曾於同一時段身處同一站點的人士，應留意自身健康情況，如有擔憂可做快測或在網上預約再進行一次核酸檢測。

另外，澳門所有銀行及保險機構的營業網點，均於明日、即6月22日至24日繼續暫停對外服務，但網上銀行、手機銀行及自動櫃員機等服務則維持正常服務。

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【20:58】本港近來7日新冠病毒確診個案均破千，今日（21日）再新增新增1,198宗確診個案。最新的確診大廈名單顯示，今日新增779幢大廈入榜，較昨日多15幢。其中元朗區新增72幢大廈，位列各區之首，其次是沙田區及觀塘區，分別有70幢及64幢大廈新上榜。

上榜大廈不乏多幢洋房及豪宅，如位於元朗四季豪園及加州豪園納栢徑的洋房，沙田的御龍山10座、位於離島Whitesands的獨立屋等。

▼6月21日 部份確診大廈▼



【20:04】行政長官辦公室主任、候任政務司司長陳國基的太太，候任商務及經濟發展局局長丘應樺的朋友，分別初步確診新冠肺炎，經衞生署衞生防護中心評估後，陳國基和丘應樺被列為密切接觸者，正按指引進行檢疫。

【18:12】澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，計劃於明日（22日）為全澳居民進行一次全民快測(抗原檢測)，具體做法和安排將於稍後公佈。此外，根據現時資料將劃定一些重點區域，為區內相關人員進行核酸檢測，而非全民核檢，有關詳情也將於稍後公佈。

【17:24】疫情反覆，政府今日（21日）表示，再有4區因污水樣本呈陽性，顯示或有隱性患者，房屋署及當區的民政事務處將向該區居民、清潔工和物業管理員派發合共約25萬個快速測試套裝，涉及大廈包括屯門南浪海灣、北角豪廷峯、炮台山海峯園和西營盤廣豐臺等。上月爆疫的西環邨亦再次上榜。

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【17:04】屯門悅湖山莊第十座今日傍晚圍封強檢，明日（22日）上午約十一時完成行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【17:01】因應新型冠狀病毒肺炎疫情的發展，以及全民核酸檢測的結果，澳門政府公佈，於明日至24日繼續關閉提供非緊急服務的公共部門。但提供緊急及必需服務的部門除外。另外，有關規定不影響公共部門的領導因應支援防疫，或其他符合公共利益的原因而安排公共行政工作人員上班或提供服務。

【16:48】BA.2.12.1個案懷疑本地14宗：

-昨日已通報的中華基督教會基灣小學(愛蝶灣)有4個案，已停面授課，今日發現其中一宗為懷疑BA.2.12.1變種個案，學校4個案可能都是，住興東邨興祖樓

-大圍隆亨邨樂心樓個案，與交通基建管理合約相關，為第9宗個案，有2家人都是個案，群組有3個，樂心樓有3個案

-有2個案家人已知個案檢疫中，一個海麗邨、一個碧海藍天5座

-宗無源頭個案：包括住九龍漆咸道北富邦大廈，家人都是個案，另有一家三口住東旭苑D座東麗閣

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【16:43】過去7天2間學校有個別班級出現集體爆發，出現群組班別會停課：

-觀塘五邑司徒浩中學：2C班4個案，這班有34學生，要停課1星期

-荃灣聖芳濟中學：籃球隊17學生訓練，有7個案，中一至中3都有學生參與，籃球隊學生要停課 ，另有泰拳班，有14學生參加其中3學生及1老師確診，學生要停課

-南區聖士堤反書院：昨日3宗 5Y學生確診個案，已停面授課程，今日同班增加2學生及1老師染疫，已經停左課，會繼續觀察。

【16:40】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，昨日有1宗院舍個案呈報舍報告，為仁濟醫院藝進同學會護理安老院:，1員工染疫，6月18日最後上班，20日陽性， 6院友為密切接觸者。

【15:44】疫情反彈，本港已連續六天確診個案破千宗，包酒吧、學校和院舍等都出現群組爆發。醫院管理局行政總裁高拔陞今日（21日）撰文指出，已經提升公立醫院的應對，目標做到床等人，一旦疫情惡化，各聯網可在數天內調動過千張病床接收病人，各醫院亦制訂實名制的輪值安排，若需要抽調人手進入隔離病房當值，即可作相關安排。另外，早前購入約1000部高流量鼻導管氧氣機，以備一旦再有大批病情嚴重、需要接受氧氣治療的病人入院時應用。

高拔陞撰文指一旦疫情惡化，公院已做好應對準備。(醫管局圖片)

【14:20】澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，今次全民核酸檢測於6月19日中午12時開始，至今日中午12時結束，共為677,586人次採樣，其中542,692人次已有檢測結果並呈陰性，而截至中午12時，累計21個“10混1”樣本初檢陽性。

【14:15】韓國領事館公布，由7月1日起恢復網上「K-ETA」的申請，即港人再不須親身到領事館排隊辦理簽證，最快於6月30日韓國時間凌晨零時接受申請，有效期為兩年，可重複使用，意味韓國旅遊在望。惟現時每日簽證申請上限為30人，文件並未提及7月後的相關限制。

網上申請「K-ETA」︰按此

【13:00】澳門疫情持續，再多11人中招！澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心公布，截至今早 9時 ，澳門共有47名核酸陽性個案，涉及35女12男，年齡介乎8個月至89歲，當中10人為有症狀確診，34人被列為無症狀感染者，其餘3人仍在調查中。

▼澳門經濟及科技發展局及消費者委員會巡查零售點確保民生必需品供應穩定▼



【11:55】本港新冠肺炎疫情反彈，單日確診個案破1,000宗。港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，香港現時處於復常階段，多個場所亦正有秩序放寬限制，整體個案上升是合乎預期。他指市民應檢視是否已完成接種疫苗，如已打齊針，「每日2,000、3,000宗其實對復常整體大方向影響唔大」。

七一臨近，有受邀人士被要求在事前一周起「點對點」閉環管理，於活動前一天起在酒店隔離一天。何栢良認為安排相對而言較預期寬鬆，如有領導人訪港安排就應做到萬無一失，特別是與領導人有近距離接觸的人士，就可能要考慮在七日前進入指定地點隔離。澳門疫情方面，何栢良指澳門對本地個案處於「零容忍」階段，而由發現本地個案至推出全民檢測都井井有條，相信疫情可在短時間內可受控。

【11:45】美國食品及藥物管理局日前發聲明，批准當地6個月大至5歲幼童接種輝瑞及莫德納藥廠的新冠疫苗。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明今日表示，根據美國數據，6個月大至4歲兒童接種劑量是復必泰疫苗成人劑量的十分一，如果要從成人劑型中抽出0.03毫升疫苗，需要一定技術，而且誤差較大，故建議政府起碼購入專為5至11歲兒童而設的新冠疫苗劑型。

▼2.17 圓洲角體育館的兒童社區疫苗接種中心接種情況▼



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【11:44】澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，由昨晚（20日）10時至今早11時，全民核酸檢測新增6個10混1樣本初檢及覆檢呈陽性，現正進一步作單樣檢測中。涉及6個樣本的採樣地點為婦聯綜合服務大樓檢測站、勞校中學附屬幼稚園檢測站、培正中學檢測站、塔石體育館A館檢測站、婦聯綜合服務大樓檢測站及海星中學檢測站。當局指，上述檢測站已完成清潔消毒並繼續開放，應變協調中心呼籲在上述時間及地點輪候採樣的市民無需擔心。

【10:11】澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，今次全民核酸檢測截至今日早上9時，已採樣654,348人次，其中488,721人次已有檢測結果，呈陰性；另外，全民核酸檢測至早上9時累計共16個10混1樣本初檢呈陽性。

【09:20】澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心公布，截至昨日（20日）下午4時，確診個案已增至36宗，應變協調中心再次提醒指，今日中午12時後仍未接受採樣的在澳人士，其健康碼將被轉為黃色，並會由警察送至指定地點接受檢測，在原地等候直至檢測結果陰性才能離開，拒絕檢測者須接受14日指定地點醫學觀察。

【07:21】將軍澳天晉IIIB 1A座解封，362人接受檢測，當中發現兩宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼漾日居、凱旋門、君臨天下的污水樣本呈陽性▼



▼６月19日 澳門特首賀一誠應對疫情▼



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▼6月19日 父親節大酒樓坐滿食客▼



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▼６月18日 警方深夜中環蘭桂坊巡查酒吧▼



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▼６月16日 進入酒吧前要出示快測陰性證明首天▼



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▼6月10日起強制檢測公告▼

