迷你倉大火｜恒隆地產指時昌及3間工程公司疏忽　入稟要求賠償

牛頭角淘大工業村時昌迷你倉於2016年發生四級大火，行動中消防員張耀升及許志傑殉職，死因庭早前裁定兩人死於不幸。工業村的業主恒隆昨(20日)分四案入稟高等法院，控告經營時昌迷你倉的公司時昌物流和老闆時景恒，以及多間涉案公司，指他們在事件中疏忽和違反責任，向它們索償。



原告：恒隆地產代理有限公司、Monafat Limited和Folabs Limited，首三宗入稟的被告分別為：德輝冷氣工程有限公司、怡華專業工程有限公司、泰發工程有限公司。

根據資料顯示，德輝負責維修時昌的冷氣機，怡華獲恒隆聘請消防設備承辦商，為工業村進行每年一次的消防年檢，而泰發負責涉案迷你倉裝修。

第四宗入稟的被告則為時昌物流有限公司、時興投資（中國）有限公司和時景恒。

入稟狀指，各被告在2016年6月的淘大工業村火警事件中，有疏忽和違反責任，原告因此蒙受損失，遂向被告索償，同時又指時昌違反多份租約和保証書，故需就原告的損失作賠償。

案件編號：HCA739、740、741、743/2022