強制檢測︱30處所上園榜　涉大家樂、湯加　禮頓山、華景園上榜

本港連續第8日確診數字破千宗，衞生防護中心今晚（22日）發出強制檢測公告，有22幢住宅及8處工作場所或食肆上榜。當中涉及的Fedex Express及泛亞飲食亞洲空運中心員工餐廳，均為今日新增懷疑為BA.4/BA.5個案患者的工作場所及到訪過的食肆。出現BA.2.12.1患者的港灣豪庭7座及大興邨興泰樓，居民也需進行核酸檢測。



港島豪宅跑馬地禮頓山7座、高尚住宅淺水灣華景園2座亦有上榜。另有5間食肆被納入強檢，其中屯門山景商場有2間食肆上榜，包括屯門山景邨山景商場LG層的大家樂，及屯門山景邨山景商場2樓的順德水鄉。



▼6月22日強制檢測全名單▼



住宅大廈方面，新界佔最多，涉及9幢。其中荃灣區佔4幢，包括葵涌葵涌廣場3座、葵涌荔景邨明景樓、荃灣梨木樹邨松樹樓及荃灣愉景新城11座。其餘上榜大廈則有將軍澳寶林邨寶仁樓、沙田玖瓏山天瓏閣1座等。

其次為香港島區，涉及4幢，包括銅鑼灣大坑徑25 號龍華花園1座、薄扶林寶翠園8座、跑馬地禮頓山7座及筲箕灣耀東邨耀明樓。

當局今日公布的疑似BA.2.12.1源頭不明個案中，有4名患者分別居於大角咀港灣豪庭7座及屯門大興邨興泰樓，居民須強檢。

至於懷疑為BA.4/BA.5個案的患者於Fedex Express赤鱲角亞洲空運中心2樓208室工作，及曾在泛亞飲食亞洲空運中心員工餐廳，赤鱲角亞洲空運中心二號貨運大樓7樓進食，亦有上榜。一名確診院友曾到訪的聖雅各福群會雅聚天地地區支援中心亦被納入強檢。

▼6月22日部份強檢地點▼



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另有5間食肆被納入強檢，其中屯門山景商場有2間食肆上榜，包括屯門山景邨山景商場LG層的大家樂，及屯門山景邨山景商場2樓的順德水鄉。其餘食肆包括屯門大興邨大興商場地下的湯加，元朗達輝徑1號足彬大廈地下的粵舫老趙，以及青衣灝景灣商場地下的賓墟冰室。

▼6月23日檢測採樣站▼

