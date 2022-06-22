確診大廈｜增735幢上榜　元朗仍佔最多　四季、美麗華酒店等上榜

本港近來八日新冠病毒確診個案均破千，今日（22日）再新增1,447宗確診個案。衞生防護中心公布最新的確診大廈名單顯示，新增735幢大廈入榜，較昨日減少44幢。但元朗區仍有74幢大廈上榜，較該區昨日有72幢上榜多，仍然是十八區中最多幢大廈上榜的區份。其次是沙田區及東區，分別有64幢及60幢大廈上榜。上榜的大廈有不少屬中產住宅，如元朗錦綉花園、御豪山莊、東涌藍天海岸、馬鞍山天宇海等。另外，有6間酒店及10幢宿舍上榜。



▼6月22日 部份確診大廈▼



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元朗區增74幢 包括錦綉花園多幢洋房

確診大廈名單今日新增735幢大廈入榜，十八區中，仍以元朗區新增大廈最多，合共74幢，當中包括不少私人住宅，包括世宙2及5座、御豪山莊1及3座、采葉庭7座等。

另外，錦綉花園有多三幢洋房上榜，分別位於D段第一街、紫荊西路、及荔枝南路。近郊地區亦有多幢村屋上榜，包括位於石埗村、蝦尾新村、錦田吉慶圍等地的村屋。

沙田東區各增64及60幢

沙田區及東區則分別有64幢及60幢大廈上榜。在沙田區的私人屋苑包括玖瓏山天瓏閣1座、溱岸8號1座、聚龍居9座、嘉華星濤灣1座、帝堡城8座等。而在東區，則包括太古城景天閣、碧藤閣、高安閣、藍灣半島7座、香島1座等。

▼6月22日 確診大廈名單▼



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6間酒店上榜 包括四季、美麗華酒店

確診大廈名單中，有6間酒店上榜，包括香港四季酒店、宜必思香港北角酒店、香港九龍東智選假日酒店、香港灣仔睿景酒店、港威酒店、及美麗華酒店。

10幢宿舍上榜 9幢屬紀律部隊宿舍

另外，有10幢宿舍上榜，當中九幢均為紀律部隊的宿舍，包括柴灣已婚警察宿舍1座、順利紀律部隊宿舍5座、上水警察宿舍1及3座、屯門湖康警察宿舍2座、豐盛街紀律部隊宿舍3座、西九龍紀律部隊宿舍2座、赤柱監獄職員宿舍1座、及消防處永定道消防已婚宿舍1座。餘下一幢則為香港賽馬會職員宿舍駿祥閣。