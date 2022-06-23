回歸25周年｜海洋公園5000門票贈基層　97年7月出生享買1送1優惠

距離七一回歸廿五周年尚餘約一周，海洋公園今日（23日）宣布，與特區政府同樣在1997年7月出生的25歲青年，下月將可享門票買一送一優惠，並會向基層家庭送出5,000張門票。海洋公園亦會與酒店合作，推出staycation套票，讓大眾市民可一同慶回歸。



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海洋公園表示，在特區成立的1997年7月出生的25歲青年，可於生日月份尊享海洋公園及水上樂園買一送一門票優惠，亦即360元便可購入兩張海洋公園門票，亦會附送一張30元購物電子現金券，而水上樂園則可享560元兩張優惠，門票有效期由7月1日至8月31日。

（海洋公園截圖）

海洋公園與酒店合作推staycation

海洋公園亦會在今年7月和8月，與香港JW萬豪酒店等合作推出staycation(宅度假)套票，市民在入園遊玩後，可再到酒店「歎返晚」，有效期同樣由7月1日開始，至8月31日結束。翻查海洋公園網站，暫時只有JW萬豪酒店的優惠套票，7月1日的售價由2,880一晚起，未知未來幾日會否有其他酒店加入計劃。

另外，該主題樂園亦會與大型慈善機構及非政府機構合作，邀請逾5,000名基層家庭成員，在下半年到訪兩個樂園，活動將於12月31日結束，亦即受邀請的市民可延至年底才到訪樂園遊玩。