強制檢測︱59處所上榜屯門最多　涉旺角、尖沙咀、中上環多間食肆

本港昨日 （23日）新增1,650宗新冠肺炎確診個案，連續9日破千。政府今晨將59個處所列入強制檢測名單，34個為住宅，24個為食肆。屯門區佔當中13個，包括疑有26名顧客染BA.2.12.1變種病毒的卓爾居海港酒家。

旺角和尖沙咀亦有多間食肆被納入檢測名單，包括洗衣街翡翠海鲜酒家•明珠宴會、西洋菜北街樂吧和厚福街船皇等。

公告列明，若任何人士於6月17日至6月23日，在公告中31幢大廈逗超過兩小時，或6月16日至20日於指定時間內曾到訪上述食肆，需要於明日或後日（24日或25日）進行核酸檢測。



▼6月23日強制檢測全名單▼



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屯門區共有9幢住宅上榜，散佈全區，包括兆軒苑逸生閣、龍門居1座、澤豐花園澤泰樓和大興邨興偉樓等。區內亦有4間食肆需強檢，除了疑BA.2.12.1變種病毒大爆發的卓爾居海港酒家，還有屯門屯門市廣場1期元気寿司、康麗花園麥當勞和新屯門商場川琦台日料理。

將軍澳為另一重災區，共有6幢住宅上榜，涉東港城7座、將軍澳中心5座和景林邨景榆樓等。東區亦有3幢住宅在名單上，包括北角栢景臺1座和柴灣新翠花園3座。

旺角、尖沙咀和中上環多間食肆上榜

24個上榜食肆上，有不少位於人流密集的旺區。當中油尖旺佔5個，涉旺角洗衣街翡翠海鲜酒家•明珠宴會、西洋菜南街紅火鮮料火鍋專門店、西洋菜北街樂吧、尖沙咀厚福街船皇和愛賓商業大廈星巴克咖啡。中上環則有德輔道中恆香冰室和德己立街雲壽司。

另外，深水埗澤安邨華澤樓地下東華三院陳馮曼玲長者日間護理中心也需強檢。馬鞍山富寶花園2座、屯門悅湖山莊8座和藍田康逸苑康庭閣則是污水樣本檢測呈陽性的地點，任何曾於指明期間及時段身處上址的人士同需檢測。

▼6月24日檢測採樣站▼

