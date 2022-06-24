東涌線延線修訂方案刊憲　未改動走線　倘有反對需8.23或之前提出

造價187億元、預料2023年動工建造的東涌延線，今日（24日）政府就其修訂方案刊憲，以修訂相關工程方案於東涌西的界線及沙及土地面積。不過具體方案例如走線、新站位置等未有改動。

港府表示，修訂方案獲批准後會盡快開展，東涌線延線工程預計2029年竣工。另外，公眾由今日起至8月23日期間，可就修訂項目提出反對。



東涌線延線的初步設計已大致完成，主要涉及「東涌東段」及「東涌西段」。(離島區議會文件)

東涌線延線是《鐵路發展策略2014》中建議的七個鐵路方案之一，於2021年12月10日刊憲。東涌線延線項目主要分為兩部分，包括「東涌東段」，將於欣澳站及東涌站之間的東涌東填海區，建造擬議的東涌東站，並涉及對現有東涌線約1.2公里長的路軌改道。該站為地面車站，設有高架車站大堂。

「東涌西段」則會將從現有東涌站的鐵路隧道向西延伸約1.3公里，於逸東邨以西建造擬議的東涌西站。該站為地底車站，將成為未來東涌線的新終點站。

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港府今日在憲報刊登東涌線延線鐵路方案的修訂，內容為修訂東涌西相關方案的工程界線及土地面積，涉及總體規劃圖則、收回土地圖則、設定暫時佔用土地權利圖則和控制建築圖則及工程展開圖則的修訂。

翻查修訂後的圖則，整體工程方案未有大變動，修訂包括核實政府撥地界線、輕微修訂方案界線，以及修訂暫時佔用土地的面積。至於項目的具體走線、新站位置等，則未有改動。

政府表示，由今日至8月23日期間，公眾有權就東涌線延線方案的修訂項目提出反對，任何有可獲得補償權益的人士，均可根據該條例的規定申索賠償。另外，市民可於辦公時間內，前往中西區民政諮詢中心、離島民政諮詢中心（東涌）及離島地政處，查閱鐵路修訂方案和修訂圖則；又或於路政署網頁查看相關方案及圖則。