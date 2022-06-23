回歸25周年｜新渡輪派1000張7.1免費乘船贈券　下周二三碼頭派發

今日是回歸25周年。新渡輪今日（23日）公布，將送出合共1,000張乘船贈券，市民憑券可於7月1日免費乘搭旗下的港內線或離島渡輪。贈券將於6月28日及29日早上10時派發，地點包括中環六號碼頭入口、北角（西）碼頭入口及中環五號碼頭入口。

使用贈券可選乘的航線，包括中環來往梅窩、北角往來紅磡或北角往來九龍城，以及中環來往長洲。新渡輪又指，每名市民可取兩張贈券，先到先得，派完即止。



新渡輪表示，為慶祝回歸25周年，特別安排送出1,000張乘船贈券，憑券可於7月1日免費乘搭指定航線的普通渡輪普通客位一程。派發日期分兩日，6月28日將於中環六號碼頭入口派發300張中環往來梅窩航線乘船贈券，以及在北角（西）碼頭入口派發200張北角往來紅磡，或北角往來九龍城的贈券。而6月29日則將於中環五號碼頭入口派發500張中環往來長洲的航線乘船贈券。

新渡輪又指，每張贈券只限一人使用，而取得贈券人士需要攜同贈券，在選乘的航班開航前30分鐘抵達碼頭，向職員出示該券以安排乘船，座位則先到先得，不設預留座位。如遺失贈券，將不設補領。新渡輪表示，乘客如有查詢，可致電顧客服務熱線2131 8181，或瀏覽新渡輪網頁或手機應用程式。