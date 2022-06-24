訛稱有周杰倫陳奕迅演唱會門票　女售貨員騙取2.5萬元　囚10月

有訛騙前科的女售貨員，在Instragram上聲稱有周杰倫及陳奕迅演唱會門票，一名女事主先後付上逾2.38萬元，及曾按其指示把1300元到一銀行戶口，至未能取票才知受騙報警。售貨員今(24日)在九龍城法院承欺詐罪，並稱因財困而犯案，又因欠租而叫事主存錢入其業主的戶口。裁判官黃雅茵指被告所用手法普遍，判她入獄10個月，由於被告現正就其他案件服刑，故下令是次刑期的其中5個月與現有刑期分期執行。



被告過往有7個相類案底

女被告賴子慧，24歲，售貨員，承認於2019年10月17日，訛騙姓李女事主23,800元，及向中銀支付1300元令其獲益。被告過往有9個定罪記錄，其中7個涉同類案件，而正在服刑，料於2023年才刑滿出獄。裁判官指案件涉被告業主的戶口，未有就案件頒下賠償令，但指事主可循民事索償。

陳奕迅及周杰倫原本均於2019年12月在港開演唱會，但最後均取消。

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要事主先付訂金

控方案情指，被告2019年在Instagram發文，聲稱可放售歌手周杰倫和陳奕迅的演唱會門票，女事主李小姐與被告聯絡，要求兩名歌手各10張門票，全部費用逾2萬3千多元，她們相約在同年10月17日見面，並並把11,900訂金交給被告。

須付1300元才獲退票

惟李一直未收到門票，她向被告追問後，被告要她先付11900餘款，李懷疑受騙求退錢，被告則稱李須付1300元到一個銀行戶口，李照付全部款項，惟至11月18日，李多次向被告追問不果後報警。

要錢交租著事主存錢入業主戶口

被告在警誡下稱一時貪心犯案，又因她需錢交租，她叫事主將退款費用存款入的銀行戶口，實為其業主的戶口。她今日求情時稱，她案發時懷孕，因為失業及財困而犯案，現已有悔意。

案件編號：KCCC 1514/2022