翠擁華庭、朗屏邨等六屋邨屋苑污水陽性　政府派19萬快測包檢測

本港第五波疫情反彈，港府今日（24日）公布，沙田及元朗區合共六個屋邨及屋苑，污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區民政事務處將會陸續向受影響居民、清潔工及物業管理員，派發合共約19萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測。



環境保護署與渠務署在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，在一些地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。最新受影響屋苑包括：

•沙田區 — 富寶花園、利安邨、錦英苑、翠擁華庭及錦龍苑

•元朗區 — 朗屏邨

▼6月5日．太古城翠湖臺鄱陽閣圍封檢測▼



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港府提醒，使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商指示，正確測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照紀錄。測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。測試後，需小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精消毒。

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身份證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。