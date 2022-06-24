大停電｜中電提交初步報告未查出起火原因：火警前電網運作正常

元朗朗屏中電電纜橋周二晚（21日）發生大火，導致元朗、天水圍及屯門大停電，區內約16萬居民受影響，港府日前責成中電在三日內就停電事件提交初步報告。

中電表示已於今天（24日）下午提交初步報告，當中包括電纜橋的圖則及維修和檢查紀錄等。中電又提到，火警發生前，天水圍、元朗及屯門一帶的電網運作正常，尚在調查起火原因，當時優先恢復供電予醫院及鐵路等緊急及基本服務，另於前日鋪設新高壓電纜，爭取在下周二前完成餘下兩組電纜的通電工作。

中電發言人指，再次對受影響客戶致歉，並會按政府要求提交進一步報告。



▼6月21日晚 元朗中電電纜橋大火▼



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中華電力今晚公布，已於今天下午向政府提交初步報告，交代事件經過、電纜橋的圖則、運作情況、過去維修和檢查紀錄、復電的詳情和優次，以及復修工程計劃等。

中電表示，觀察到在火警發生前，位於天水圍、元朗及屯門一帶的電網運作正常，而起火原因尚在調查中。事故影響天水圍、元朗及屯門一帶的供電，當時中華電力優先恢復供電予主要的緊急及基本服務，包括醫院及鐵路。當確保這些設施及服務可以運作，中電表明根據用電需求及電網設計作出調動，分階段安排其他客戶復電。

▼6月21日晚 元朗、天水圍大停電▼



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爭取最遲下周二完成餘下兩組電纜通電工作

中電提到，由於電纜橋內三組13.2萬伏特的高壓電纜損毀，遂於前日（22日）早上已立即展開鋪設新高壓電纜的工作，以盡快加強區內電網的供電能力，提高供電穩定性。第一組電纜已於今天通電，目標爭取在28日（下周二）或之前完成餘下兩組電纜的通電工作。

發言人表明，中電與相關政府部門聯繫協調，在供電不穩定的情況下，為受影響的客戶提供協助，並將繼續全力進行事故的跟進工作，並會按政府要求提交進一步報告。