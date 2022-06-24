澳門爆疫︱當地議員稱抗疫疲勞 不跟內地「清零」經濟無以為繼
撰文：周皓宜
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澳門疫情升温，累計有110宗確診個案，昨日（23日）起禁止堂食，卡拉OK、戲院及酒吧等娛樂場所關閉。澳門立法會議員林宇滔今日（24日）在電台節目表示，澳門已展開兩輪全民檢測，若第二輪檢測仍發現較多確診個案，顯示未能找出社區傳播鏈，市民也擔心日後須做多少次檢測，近日坊間也開始討論抗疫路向，相信大部分人認為「清零」是較合適的選擇。
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坊間討論抗疫路向 教多認為「清零」合適
澳門特首賀一誠昨表明不會放棄「清零」。林宇滔形容澳門處於兩難局面，因澳門與珠海關係密切，有11萬名澳門居民在珠海居住，澳門過去有7成旅客來自內地，若不維持與內地通關，在經濟及旅遊業方面難以為繼，但面對持續「清零」的防疫措施，市民都感到非常疲累。
他又稱，疫情持續逾兩年，澳門經濟受到很大影響，預料相當多中小微企捱不過這波疫情。至於澳門政府關閉大部分娛樂處所，但未有關閉賭場，林宇滔稱，有博彩業從業者反映當時仍有賭客不戴口罩，他會向政府反映，而被勒令關閉的娛樂處所，人流早於上周已大大減少。
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