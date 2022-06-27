2020年溫室氣體排放創近20年新低　發電廠居首　廢物處理排放未降

環保署今日（27日）公布，2020年本港溫室氣體排放總量為3,380萬公噸二氧化碳當量，較2019年下降約16%，主要原因是煤在發電燃料組合中所佔比例減少至24%，而天然氣則大幅增加至48%。



新冠肺炎疫情於2020年爆發，本港同年的溫室氣體排放總量為3,380萬公噸二氧化碳當量，較2019年下降約16%，是繼2001年（3,320萬公噸二氧化碳當量）後新低。發電及其他能源工業仍是本地溫室氣體的主要排放源，佔整體排放量60.4%，其他主要排放源為運輸界別（19.7%）及廢物處理（8.7%）。其中，廢物處理的溫室氣體排放量，是自1990年以來次年最高。

環保署解釋，煤在發電燃料組合中所佔的比例由2019年約44%，減少至2020年約24%（即一年間燃煤發電減幅逾45%），天然氣所佔比例則由29%大幅增加至48%（即一年間提升燃氣發電的幅度逾60%）。

1990 年至 2020 年香港溫室氣體排放趨勢。（環保署圖片）

人均溫室氣體排放量降至4.5公噸新低

同期人口下降約為0.4%，人均溫室氣體排放量約為4.5公噸，較2019年下降約16%，與2014年約為6.2公噸的峰值相比，減少約27%，也是1990年後新低。

至於碳強度，為每港元本地生產總值0.013千克二氧化碳當量，較2019年下降約10%，相較2005年的基年數值，下降42%。