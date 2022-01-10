空氣質素超標時數去年升35%　元朗飆6成　環團料因疫情放緩排放增

本港不時受煙霞籠罩，部分地區空氣質素健康指數（AQHI）更「爆錶」。有環團檢視本港去年15個一般空氣監測站數據，發現錄得AQHI超標、即指數7或以上，健康風險屬高的總時數達2178小時，較前年的1609小時上升約35%，但仍是2013年以來第三低紀錄。空氣污染「重災區」首三位依次為屯門、元朗及北區，其中元朗超標時數增加近6成。

環保署解釋指，本港西部和北部地區AQHI 達7或以上時數相較其他地區略高，主要反映這些地理位置較容易受區域性空氣污染影響，而非有地區性原因導致這些地方的空氣污染特別嚴重。



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環保署自2013年底起，以AQHI取代空氣污染指數（API），分為5個健康風險級別，指數達7代表健康風險高，8至10屬甚高，10以上則為嚴重。

五大重災區依次為屯門、元朗、北區、東涌及大埔

綠色力量發現，五大空氣最污染地區，依次為屯門、元朗、北區、東涌及大埔，去年AQHI超標時數分別為318小時、260小時、211小時、178小時及164小時。其中以往被認為較少污染的大埔，近年躋身「五大」，或有顯著持續增加的排放。此外，有關地區位處本港西面及北面，大部分納入擬建的北部都會區及北大嶼山區域，預計日後將有約350萬巿民居住，佔本港約一半人口。

綠色力量：新發展區應做好交通規劃 增設通風走廊

綠色力量總監鄭睦奇分析指，主要污染物為臭氧，但本港及內地的汽車及工業排放也不容忽視，認為日後在新發展區應做好交通規劃，例如減少高排放的化石燃料汽車數量、增設通風走廊，並增加植被面積為城市降溫，減少臭氧形成。

疫情初期超標日數大減

綠色力量亦發現，AQHI錄得10+的總時數和總日數，由2019年的276小時和61日，其後兩年分別大幅跌至72小時和37小時，以及22日和14日。

「高風險時數」、「高風險日數」及AQHI錄得10+的總時數及日數，2020年顯著下跌，綠色力量分析指該年初爆發新冠肺炎，疫情下內地封城、實施嚴格的客貨管制及本地防疫措施（例如在家工作），相信跌幅與本地及跨境運輸、工業活動，以及珠三角地區能源生產相關的排放減少有關。

前年初內地封關初期 本港空氣污染超標日數罕有歸零

鄭睦奇補充，污染源不會突然大幅增加或減少，其中一個影響因素或與熱帶氣旋有關，分析指2020年受其影響而超標日數為28日，2021日增至40日，但強調排放仍是最大問題。翻查過往數據，2020年1月內地封關初期，超標日數罕有歸零，至同年9月，每月超標日數仍維持單位數，或與運輸及工業活動停頓所致，但隨著疫情放緩，經濟活動逐漸恢復，去年1月超標日數重返12日，為全年最高月份。

2020年「高風險時數」、「高風險日數」及AQHI錄得10+的總時數及日數顯著下跌，料與本地及跨境運輸、工業活動，以及珠三角地區能源生產相關的排放減少有關。（資料圖片）

環保署：本港西面及北面易受區域性空氣污染影響

環保署回覆稱，短期空氣質素變化主要受氣象或特殊情況影響，例如2019年因有較多颱風影響香港，2020年很多活動受到防疫措施不同程度影響等，故不能基於短期（包括年與年之間）的AQHI變化判斷整體空氣質素狀況。

該署表示，本港西部和北部地區﹙包括元朗、屯門、東涌及北區﹚AQHI 達7或以上的時數相較其他地區略高，主要反映這些地理位置較容易受區域性的空氣污染影響，而非有地區性原因導致這些地方的空氣污染特別嚴重；而大埔是位於較容易受區域性空氣污染影響的地區。

發言人又指，在發展北部都會及北大嶼地區時，政府會按照《環境影響評估條例》要求，就有關指定工程項目進行法定環境影響評估，就空氣及其他因素進行詳細分析及建議可行的緩解措施。