東鐵過海搶九巴3萬客　北區擬引入豪華巴士線　硬撼東鐵頭等服務

東鐵過海段上月中通車，市民過海更方便，但同時影響巴士經營。九巴表示，過去一個月客流大約跌三萬人次，暫時未有其他路線需要取消。九巴又指，雖然社會逐漸復常，但與去年12月比，即第五波疫情前，整體客流仍少5%至10%；而且油價不斷上漲，令經營成本上升，直言經營環境有挑戰。

九巴去年推出兩條俗稱豪華巴士的「星級尊線」P960及P968，服務啟用至今將近一年。九巴指，相關服務有一定需求，會與政府商討，計劃增設同類路線，包括開拓至北區。



九巴助理總監﹙策略規劃﹚梁領彥（左）、九巴助理總監（傳訊）林子豪（右）（黃偉倫攝）

疫情緩和仍較第五波前少5%至10%客

九巴助理總監﹙策略規劃﹚梁領彥表示，雖然社會逐漸復常，防疫措施陸續放寬，但客流仍未完全恢復，與去年12月比，即第五波疫情前，客量仍少5%至10%，當中深夜及通宵路線的影響尤深。他解釋，始終防疫措施未完全放寬，而且不少公司實行在家工作，市民放工後未必再外出，令客流始終未回升。

近年接連有新鐵路線通車，九巴助理總監（傳訊）林子豪表示，2020年屯馬線一期通車後，客量日均減5萬人次；去年屯馬線全通後，再減5萬人次；上月東鐵過海後，則過海乘客減3萬人次，跌幅約12%，即整項沙中線工程，累計令九巴客流日均減13萬人次。

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梁領彥續指，現時隧巴104線的影響比較大，相對通車前，客量減約一半。他又指，過海巴士服務有調減，從紅隧過海的由原本需約30至40輛巴士，現時要減少8輛，但暫時未有巴士線需要取消。

除了客量變化，九巴近年亦開始轉用新能源巴士，同樣增加支出。林子豪表示，電巴較柴油巴貴約三至四成；氫能巴士又再比電巴貴三至四成。不過他亦指，長遠而言，電巴的維修費用較便宜，而且燃料費用亦更便宜穩定，尤其近年油價接連上升，每一桶油大約花180元，較之前貴約一倍；反之電費一直波動較少，長遠有助令財政更穩健。

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營運上有挑戰 未正面回應會否提加價

被問到今年內會否申請加價，林子豪表示「不適合回答」，但油價攀升，加上疫情兩年半的影響，經營都有一定困難，九巴現時只能自強，發掘更多商機。他又指，九巴於2018年申請加價，直至2021年才獲批，而且龍運的申請更被否決。他承認營運上確有挑戰。梁領彥亦指，購買新能源巴士屬資本性支出，並不直接影響盈利及加價。

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擬擴展豪華巴士服務增北區線

另外，九巴於去年7月推出俗稱豪華巴士的「新型長途巴士服務」，包括P960及P968等兩條「星級尊線」，以舒適座椅、不設企位，及停站較少的更快捷輕鬆巴士旅程為賣點。

梁領彥表示，服務推出約一年，期間有做推廣，例如月票乘客只須另加一些費用就可享用服務，「個需求見到都高」。他續指，會與政府商討，研究增設同類路線，例如加強元朗及屯門的服務，甚至加設北區的長途路線，但有待當局審批。

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