九巴停購柴油巴士　冀2040年全面淘汰　車隊擬全面採用新能源巴士

撰文：黃偉倫
出版：更新：

政府近年推廣電動車，九巴新一代的國產比亞迪單層電巴亦於今年4月投入服務。事隔兩個月，九巴表示，電巴運作非常順暢，對此充滿信心，決定開始停止購入傳統的柴油巴士，相信於2040年全線車隊可全面採用新能源巴士，較原訂目標早10年達成，並預料三年後會購入首輛氫能巴士。

+3

九巴上周舉行傳媒茶聚，談及車隊引入新能源巴士的最新動向。九巴助理總監﹙策略規劃﹚梁領彥表示，比亞迪單層電巴已行走兩個月，全部16輛已投入服務，運作非常順暢，除了曾發生水撥故障，未見有其他問題，乘客反應亦正面，即使於山路行駛亦表現良好。

今年陸續到港的新柴油巴士屬車隊最後一批

九巴助理總監（傳訊）林子豪續指，電巴的表現「畀到我哋好好信心」，除非電巴配套如充電設備等未能配合，九巴將停止購置傳統的柴油巴士，相信可於2040年，將全線車隊提升為新能源巴士。梁領彥補充，根據現有規例，一輛專營巴士壽命為18年，去年九巴採購了一批柴油巴士，今年陸續到港領牌，到2040年便到18年期限。換言之，該批巴士有可能是九巴最後一批購入的柴油巴士。

九巴助理總監﹙策略規劃﹚梁領彥（左）、九巴助理總監（傳訊）林子豪（右）（黃偉倫攝）

談及充電設備，梁領彥指，現時的九龍灣車廠已啟用約30年，電力本身只為了應付日常需要，如要為更多電巴充電，需加裝更大的變壓器。他又指，到2025年時，九巴會有500輛電動巴士，主要靠現有廠房充電支援。另外，九巴日前已向城規會申請，於屯門興建電動巴士車廠。

九巴已向比亞迪及英國亞歷山大丹尼士車廠購入雙層電巴

城巴早前購入全港首架國產威馳騰雙層電巴，並於日前投入服務。梁領彥表示，已向比亞迪和英國亞歷山大丹尼士（Alexander Dennis Limited，ADL）兩間巴士製造商，分別購入42輛及10輛電動雙層巴士，預計明年付運。梁領彥表示，隨着電池技術成熟，兩款雙層電巴的續航力均逾300公里，比現有的單層電巴多100公里，可試行走更長途路線，九巴未來亦主要購買雙層電巴，即使轉用新能源車，單層及雙層巴士比例會與現時相若。

九巴早前發布一張比亞迪雙層電動巴士設計圖。（資料圖片／九巴提供）

三年後試用氫能巴士

除了電動巴士，之前政府於《施政報告》提到會與巴士公司試行氫能巴士。梁領彥表示，正留意不同製造商的氫能巴士，例如英國利物浦正試行ADL的雙層氫能巴士，假如表現符合要求，亦可考慮購入。他又指，氫分多種，而且有不同來源，例如煤氣內含有氫，故正與煤氣公司商討。

亞歷山大丹尼士製的雙層氫能巴士，現正於英國利物浦試行。（亞歷山大丹尼士網頁）

城巴首輛雙層氫能巴士已到港，不過梁領彥指預計，三年後本港才會較大規模地試驗。林子豪解釋，買車並非難事，但氫氣仍未是法例認可的汽車燃料，在道路行走亦有困難，暫時會先處理好電巴發展。不過他指，氫能巴士在長途表現上，會較電巴優勝。梁領彥亦稱，長遠而言，車隊會混合使用電巴及氫能巴士，但暫時未有具體比例。

多重系統防止火警

過往內地曾有電動巴士意外發生，香港以往試驗電巴期間亦出現不少問題。梁領彥表示，現時新引入的電動巴有電池管理系統及水冷系統，可監察電池狀態，並管理其溫度，萬一過熱甚至冒火，都有系統直接撲滅火種，強調有多重系統防止意外。

問到單憑電巴兩個月的表現，便訂出2040年的目標是否過於進取，林子豪強調，電巴技術一日千里，過去兩個月的經驗令九巴更有信心。梁領彥亦指，廠商保證電池於10年內可保持其效用，期間如未符表現，廠商亦承諾更換。他又指，往後會繼續於全球採購巴士。九巴強調，環觀不同城市在汽車電動化的過程中，政府都扮演重要角色，會全力配合政府相關政策。

另外，不時有巴士迷反映電巴的冷氣較柴油巴士弱，林子豪指，其實兩者設定一樣，冬天時溫度為攝氏25.5度，夏天炎熱時則為25度。他表示，會留意天氣，並再了解溫度是否適合。

第五波爆發2月公共交通數據曝光　單月客量跌1.1億人次差過沙士電動巴｜九巴電動巴士今筲箕灣亮相　5.14起行14B爬坡上廣田邨電動巴｜九巴購42部比亞迪雙層電巴　設計圖首曝光同樣採用青綠色九巴新款比亞迪單層電動巴士今日投入服務　行6號線每車載客81人九巴大學生車長急增　80後由前線升至管理層　10名前機師仍在職九巴凍薪兩年　工會要求加薪不少於5%　簽名行動獲約2200工友支持
九巴
電動車
你可能感興趣