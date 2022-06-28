九巴停購柴油巴士　冀2040年全面淘汰　車隊擬全面採用新能源巴士

政府近年推廣電動車，九巴新一代的國產比亞迪單層電巴亦於今年4月投入服務。事隔兩個月，九巴表示，電巴運作非常順暢，對此充滿信心，決定開始停止購入傳統的柴油巴士，相信於2040年全線車隊可全面採用新能源巴士，較原訂目標早10年達成，並預料三年後會購入首輛氫能巴士。



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九巴上周舉行傳媒茶聚，談及車隊引入新能源巴士的最新動向。九巴助理總監﹙策略規劃﹚梁領彥表示，比亞迪單層電巴已行走兩個月，全部16輛已投入服務，運作非常順暢，除了曾發生水撥故障，未見有其他問題，乘客反應亦正面，即使於山路行駛亦表現良好。

今年陸續到港的新柴油巴士屬車隊最後一批

九巴助理總監（傳訊）林子豪續指，電巴的表現「畀到我哋好好信心」，除非電巴配套如充電設備等未能配合，九巴將停止購置傳統的柴油巴士，相信可於2040年，將全線車隊提升為新能源巴士。梁領彥補充，根據現有規例，一輛專營巴士壽命為18年，去年九巴採購了一批柴油巴士，今年陸續到港領牌，到2040年便到18年期限。換言之，該批巴士有可能是九巴最後一批購入的柴油巴士。

九巴助理總監﹙策略規劃﹚梁領彥（左）、九巴助理總監（傳訊）林子豪（右）（黃偉倫攝）

談及充電設備，梁領彥指，現時的九龍灣車廠已啟用約30年，電力本身只為了應付日常需要，如要為更多電巴充電，需加裝更大的變壓器。他又指，到2025年時，九巴會有500輛電動巴士，主要靠現有廠房充電支援。另外，九巴日前已向城規會申請，於屯門興建電動巴士車廠。

九巴已向比亞迪及英國亞歷山大丹尼士車廠購入雙層電巴

城巴早前購入全港首架國產威馳騰雙層電巴，並於日前投入服務。梁領彥表示，已向比亞迪和英國亞歷山大丹尼士（Alexander Dennis Limited，ADL）兩間巴士製造商，分別購入42輛及10輛電動雙層巴士，預計明年付運。梁領彥表示，隨着電池技術成熟，兩款雙層電巴的續航力均逾300公里，比現有的單層電巴多100公里，可試行走更長途路線，九巴未來亦主要購買雙層電巴，即使轉用新能源車，單層及雙層巴士比例會與現時相若。

九巴早前發布一張比亞迪雙層電動巴士設計圖。（資料圖片／九巴提供）

三年後試用氫能巴士

除了電動巴士，之前政府於《施政報告》提到會與巴士公司試行氫能巴士。梁領彥表示，正留意不同製造商的氫能巴士，例如英國利物浦正試行ADL的雙層氫能巴士，假如表現符合要求，亦可考慮購入。他又指，氫分多種，而且有不同來源，例如煤氣內含有氫，故正與煤氣公司商討。

亞歷山大丹尼士製的雙層氫能巴士，現正於英國利物浦試行。（亞歷山大丹尼士網頁）

城巴首輛雙層氫能巴士已到港，不過梁領彥指預計，三年後本港才會較大規模地試驗。林子豪解釋，買車並非難事，但氫氣仍未是法例認可的汽車燃料，在道路行走亦有困難，暫時會先處理好電巴發展。不過他指，氫能巴士在長途表現上，會較電巴優勝。梁領彥亦稱，長遠而言，車隊會混合使用電巴及氫能巴士，但暫時未有具體比例。

多重系統防止火警

過往內地曾有電動巴士意外發生，香港以往試驗電巴期間亦出現不少問題。梁領彥表示，現時新引入的電動巴有電池管理系統及水冷系統，可監察電池狀態，並管理其溫度，萬一過熱甚至冒火，都有系統直接撲滅火種，強調有多重系統防止意外。

問到單憑電巴兩個月的表現，便訂出2040年的目標是否過於進取，林子豪強調，電巴技術一日千里，過去兩個月的經驗令九巴更有信心。梁領彥亦指，廠商保證電池於10年內可保持其效用，期間如未符表現，廠商亦承諾更換。他又指，往後會繼續於全球採購巴士。九巴強調，環觀不同城市在汽車電動化的過程中，政府都扮演重要角色，會全力配合政府相關政策。

另外，不時有巴士迷反映電巴的冷氣較柴油巴士弱，林子豪指，其實兩者設定一樣，冬天時溫度為攝氏25.5度，夏天炎熱時則為25度。他表示，會留意天氣，並再了解溫度是否適合。