回歸25年周年｜警務處製25年工作紀錄片 四位前一哥竟曾同場工作
撰文：韋景全
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警務處為為慶祝香港回歸25周年而特別製作的《守護我城．同心同行25載》紀錄片，將於7月2日晚（下周六）播出。警方表示，片中透過不同人物的故事，顯示警隊一直與市民同行。片中更有一幕出現回歸後首四任「一哥」，即許淇安、曾蔭培、李明逵及鄧竟成，原來他們曾在同一項工作一同出現。
香港1997年7 月1日回歸中國，在港英政府擔任最後一任皇家香港警務處處長許淇安，順利過渡至特區政府，至2001年1月2日交棒予曾蔭培，其後由李明逵在2003年12月10日升任處長，及後鄧竟成在2007年1月16日成為回歸第四位「一哥」，直至2011年1月10日退休。警方「珍藏」四人同時現身同一場合的照片，將於紀錄片出現並有解說。
許淇安1994年7月3日出任皇家香港警務處處長，是李君夏之外，港英政府第二名擔任處長的華人，是警隊在任時間最長的華人處長，橫跨兩個時代，其任期也是歷來最長之一，在任7年內處理香港回歸等大事件，2001年退休同年獲頒授金紫荊星章。他在2009年5月3日因肝癌擴散至身體其他器官及出現併發症，於瑪麗醫院病逝，因此該張四位一哥在同一場合的相片已無法「複製」。
《守護我城．同心同行25載》紀錄片會於7月2日晚10時至11時在無綫電視翡翠台播出。警方表示，紀錄片將顯示警隊一直與市民同行，亦與時並進，不斷提升專業能力及工作效能以應對轉變，強調縱使環境轉變，警隊保護市民、守護香港的初心從未改變。
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