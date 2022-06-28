大停電｜中電今為最後一組電纜通電　屯門元朗天水圍供電回復正常

元朗朗屏中電電纜橋上周二晚（21日）發生大火，導致元朗、天水圍及屯門大停電，區內約16萬居民受影響。中電今日（28日）表示，已先後於6月24日及昨日（27日）完成第一及第二組新13萬2千伏特高壓電纜的通電工作，並於今天凌晨3時為最後一組13萬2千伏特電纜通電，目前區內電網的供電能力已回復正常。



▼6月21日晚 元朗中電電纜橋大火▼



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中電今日再交代電纜橋起火事故進展，指今日完成為最後一組13萬2千伏特電纜通電，目前區內電網的供電能力已回復正常。中電又表示，經過現場檢查及搜證工作後，現正展開移除電纜橋的工作，預料在一周內完成。中電又再次對受影響客戶深表歉意，並感謝他們的諒解。

▼6月21日晚 元朗、天水圍大停電▼

