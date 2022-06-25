大停電｜電纜橋起火謎團未解　專家料短路引起　三大原因致火勢猛

元朗中電電纜橋周二晚（21）焚塌，致元朗、天水圍及屯門供電三區大停電。中電昨日（24日）向政府提交初步報告，但起火原因尚待調查。綜合保安局、機電工程署及中電現階段調查所得，暫時排除人為及電纜超載或電壓過高情況，離奇起火原因仍成一大謎團。

有專家認為，電纜橋起火多與電纜短路有關，並分析三大成因，致火勢一發不可收拾，包括短路時發現太遲、電纜橋橋身被覆蓋亦不易察覺及救火，以及橋內有用作保護及冷卻電纜的油，在起火時助燃。他建議中電可在橋內加裝煙霧探測裝置加強監察，並安裝化學噴霧系統，降低一旦出現短路時帶來的影響。



▼6月21日晚 元朗中電電纜橋大火▼



+ 20

電纜橋焚塌謎團未解，保安局局長鄧炳強早前稱現階段調查發現，不涉人為縱火；機電署則表示，事故涉及三組13.2萬伏特及九組1.1萬伏特的高壓電纜，情況十分罕見，據中電初步調查報告，亦發現電纜在事發前，並無不正常的超載或電壓過高情況等。

專家料橋內出現短路 天氣熱及用電多增加短路機會

排除人為及超負荷等因素後，還有甚麼因素可導致電纜橋起火？香港管綫專業學會前會長黃敬認為，排除電壓超負荷等因素後，估計起火或與電纜橋內有裝置短路引致。他解釋，任何電力裝置均無辦法保證百分百不會短路，涉及一定程度的或然性，加上炎熱天氣及用電較多時，會令出現短路的或然率增加，「係極少數出現嘅機會之一，即係電器都有機會短路，但唔想見，可能幾年先有一次。」

▼6月21日晚 元朗、天水圍大停電▼



+ 9

香港管綫專業學會前會長黃敬。（資料圖片/夏家朗攝）

三大原因致火勢猛烈 原因一：發現較遲

電纜橋起火後即一發不可收拾，橋身中間更因而倒塌。黃敬分析得出三大成因導致火勢猛烈。他說，輸電電纜均配備通訊光纖電纜，作為監察方法，負責傳送運作信息至中電。惟事發時有機會涉短路冒煙，即時令該光纖電纜失去作用，令事件太遲發現。

原因二：橋內冒煙難察覺

第二個原因則是電纜橋被全面圍封，黃敬表示，因涉事幾條電纜均在橋身裡面，一旦出現短路產生熱力，密封環境令電纜熔解，繼而起火，「唔似喺街咁容易發現，啲煙係入面可能無咁容易見到，一著火就一發不可收拾。」

原因三：保護及冷卻電纜的油助燃

至於第三個原因則是來自電纜的阻燃劑，他解釋，由於輸電電纜會產生熱力，需要用沸點較高的油做保護及冷卻，惟油又有助燃性，一旦起火時，反而令火勢更猛烈，亦會阻礙救火進程。他建議中電日後在類似的橋內，加裝煙霧探測裝置加強監察，並安裝化學噴霧系統，降低短路時帶來的影響。

▼6月21日晚 消防處首出動滅火機械人協助救熄元朗電纜橋大火▼



+ 9

料地理問題設電纜橋 事後配電迅速

黃敬又指出，全香港九成以上電纜均鋪設在地底，只有四條電纜橋，估計涉事電纜走線需橫越河道，如改走地底挖地時較困難，二來可能影響防洪系統，故改用電纜橋代替。但他認為，就安全性而高，其實地底電纜及電纜橋無太大差異。他強調意外發生後，中電已即時從葵青區配電給元朗、屯門及天水圍，10多萬戶居民只影響數小時，形容在世界上已算十分迅速，「香港電力系統都好完美。」

可考慮重新興建電纜橋

他亦提到未來電纜橋火警的善後安排，稱現時鋪設的只是臨時電纜，將來中電仍需想辦法解決。他認為，其中一個可行方法是繞路接駁地底電纜，取代電纜橋，但因挖地工程會影響附近地區居民，可能需申請幾個月，工程亦需時；另一方法則是重新在旁邊興建新電纜橋或修復現有電纜橋。他認為建新電纜橋較可取，並稱改用鋼結構橋工程較快。

▼6月21日晚 元朗大停電下天水圍站及附近情況▼

