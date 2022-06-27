大停電｜中電預計未來數天逐步移走電纜橋 吊臂車出動候命
撰文：楊婉婷 翁鈺輝
出版：更新：
元朗朗屏中電電纜橋上周二晚（21日）發生大火，導致元朗、天水圍及屯門大停電，區內約16萬居民受影響。中電今日（27日）表示，與相關政府部門商討後，為免阻塞該處明渠，將於未來數天逐步移走該條電纜橋。《香港01》到現場可見，中電人員已於電纜橋底部安裝多條支架承托橋身兩側，避免其進一步下墜，同時，亦有兩輛重型吊臂起重車駛入橋下明渠，相信將會將電纜橋吊走。
▼元朗朗屏中電電纜橋最新情況▼
+3
中電表示，在完成電纜橋的臨時加固工程後，昨日聯同消防處、警方、機電工程署及政府化驗所人員到現場檢查，包括進入電纜橋視察和搜證。為免阻塞該處明渠，中電人員將於未來數天逐步移走該電纜橋。
中電人員繼上周五為第一組新13萬2千伏特高壓電纜通電後，今日凌晨4時亦已為第二組13.2萬伏特電纜通電，進一步提升區內電網的供電能力及穩定性，目標爭取在明日完成最後一組電纜的通電工作。
▼6月21日晚 元朗中電電纜橋大火▼
+20
大停電｜電纜橋起火謎團未解 專家料短路引起 三大原因致火勢猛大停電｜中電提交初步報告未查出起火原因：火警前電網運作正常大停電｜消防處首次出動滅火機械人撲救 遙距應對電纜橋倒塌危機大停電｜長者安居協會接200宗求助 四招助長者：不少問停電原因大停電｜食安中心教邊種食物不可存室溫太久 紅十字會薦逃生三寶大停電｜天水圍居民出法寶抗停電 大專生赴港島酒店：冇冷氣太熱大停電｜中電慢幾拍 起火130分鐘始交代大停電 區議員斥不理想大停電｜停電13小時料觸發客服表現罰款機制 中電或遭罰1600萬元大停電｜緊急警示無啟動 政府指停電僅區域性 專家證可分區發放