大停電｜中電預計未來數天逐步移走電纜橋　吊臂車出動候命

元朗朗屏中電電纜橋上周二晚（21日）發生大火，導致元朗、天水圍及屯門大停電，區內約16萬居民受影響。中電今日（27日）表示，與相關政府部門商討後，為免阻塞該處明渠，將於未來數天逐步移走該條電纜橋。《香港01》到現場可見，中電人員已於電纜橋底部安裝多條支架承托橋身兩側，避免其進一步下墜，同時，亦有兩輛重型吊臂起重車駛入橋下明渠，相信將會將電纜橋吊走。



▼元朗朗屏中電電纜橋最新情況▼



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中電表示，在完成電纜橋的臨時加固工程後，昨日聯同消防處、警方、機電工程署及政府化驗所人員到現場檢查，包括進入電纜橋視察和搜證。為免阻塞該處明渠，中電人員將於未來數天逐步移走該電纜橋。

中電人員繼上周五為第一組新13萬2千伏特高壓電纜通電後，今日凌晨4時亦已為第二組13.2萬伏特電纜通電，進一步提升區內電網的供電能力及穩定性，目標爭取在明日完成最後一組電纜的通電工作。

▼6月21日晚 元朗中電電纜橋大火▼

